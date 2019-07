Eigentlich sollte das Haugsdorfer Rotkreuz-Team die werdende Mutter aus Groß Kadolz ins Krankenhaus transportieren. Doch noch im Rettungsauto erblickte Baby Jonas das Licht der Welt. Mutter Nicole und Kind sind wohlauf.

All das geschah am 29. Juni. Ein Rettungswagen vom Roten Kreuz Haugsdorf und das Notarzteinsatzfahrzeug von Retz wurden zu einer bevorstehenden Geburt in die Gemeinde Groß Kadolz gerufen. Bereits wenige Kilometer nach der Abfahrt in Richtung Krankenhaus war klar: der kleine Jonas wollte nicht mehr warten. Der Bub erblickte bereits kurz darauf, um 1.15 Uhr nachts, gleich nach der Ortsausfahrt im Rettungswagen das Licht der Welt. Mutter und Kind wurden im Anschluss in das Krankenhaus Hollabrunn gebracht.

Josef Lust und Oliver Wieder als Geburtshelfer

„Die Geburt verlief schnell und unkompliziert“, erklären die beiden Rotkreuz-Sanitäter Josef Lust und Oliver Wieder. „Wir werden ja immer wieder zu schwierigen Einsätzen gerufen – da ist es schon ein schönes Ereignis, einmal bei einer Geburt dabei zu sein.“

Rotkreuz-Notfallsanitäter Raoul Richter und Notarzt Dr. Florian Öller ergänzen: „Mama und Kind geht es gut, nach der Versorgung haben wir sie ins Krankenhaus gebracht.“ Jonas ist das zweite Kind von Mama Nicole und Papa Andreas, er ist 50 cm groß und 2.900 Gramm schwer.

Die Rettungssanitäter Oliver Wieder und Josef Lust besuchten Jonas, seinen Bruder Lukas sowie die Eltern Nicole und Andreas im Krankenhaus. Diese bedankten sich bei den Sanitätern für die tolle Betreuung.