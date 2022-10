Geburtstagsständchen beim Keramikmarkt in Radlbrunn

Vollbild

Die neue Volkskulturchefin Manuela Göll (r.) am Keramikmarkt Standortleiterin Doris Buchmann (hinten, r.) und prominenten Besuchern: Hermann Fischer, Richard Hogl, Dagmar Schönfeldinger, Erwin und Sissi Pröll, Martin Reiter, Marianne Lembacher sowie (hinten) Edmund Tanzer, Peter und Christine Steinbach, Stefan Schröter und Doris Buchmann. Keramikerin Gerlinde Kail und Christian Krisch aus Hadersdorf boten feines Porzellan beim Handwerksmarkt in Radlbrunn an. Sie brannten die selbst getöpferte Schüssel von Neo-Volkskulturchefin Manuel Göll. Dieter Faltl (Mitte), Direktor der Weinbauschule, zog es an seinem 50. Geburtstag in den Brandlhof. Erwin Pröll (l.) und Richard Hogl gratulierten zum Runden. Volkskulturchefin Manuela Göll fand den richtigen Dreh an der Töpferscheibe von Keramikkünstler Georg Niemann. Noah Wandl aus Eggenburg legte an der Töpferscheibe von Georg Niemann ebenfalls Hand an.

