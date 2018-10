Das Gedenkjahr unter anderem an den sogenannten „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland 1938 fand am 24. September auch im Hollabrunner Gemeinderat seinen Niederschlag. Grünen-Mandatar Denis Thompson forderte eine Gedenkminute ein – „für das, was mit den Juden vor 80 Jahren passiert ist“.

„Es waren alle verdutzt, warum gerade der Engländer das tut“, schildert Thompson, der allerdings längst die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Doch auch er habe Vorfahren in Wien, die wegen Kriegsverbrechen angeklagt waren. Für den Hollabrunner ist entscheidend: „Wir können nichts dafür, was unsere Väter, Schwiegereltern, Tanten, Onkeln und Großeltern damals angestellt haben.“

„Schiss“ davor, Deutsch zu sprechen

Seine Mutter habe in England „Schiss“ davor gehabt, „dass uns die Leute Deutsch sprechen hören“, schildert Thomson. Gegen seinen Großvater Karl Zuza – ein honoriger Mann, erfolgreicher Büromaschinenhändler, Obmann des Chorvereins und „Kommissar für die Armen“ – wurde 1945 ein Verfahren eingeleitet; später eingestellt.

Weil unter den Verwandten nie über diese Zeit gesprochen wurde, recherchiert Denis Thompson für ein Buch, in dem er die Familiengeschichte der Jahre 1909 bis 1947 aufarbeitet, die auch nach Griechenland führt. 29 Kapitel sind bereits geschrieben. Noch heuer soll die englische Version des Werks fertig werden. „Es bringt nichts, ständig unter den Tisch zu kehren, was passiert ist“, sagt Thompson, selbst Jahrgang 1946. „Zur Kenntnis nehmen und nicht vergessen!“

„Unternehmen Otto“: Einmarsch in Österreich

Doch was ist damals eigentlich in Hollabrunn passiert? Nachdem Hitler am 11. März 1938 die militärische Weisung für den Einmarsch in Österreich unter dem Decknamen „Unternehmen Otto“ ausgestellt hatte, ließ er am 12. März 1938 Soldaten der Wehrmacht und Polizisten – insgesamt rund 65.000 Mann mit teils schwerer Bewaffnung – in Österreich einmarschieren, die von Teilen der Bevölkerung vielfach mit spontanem Jubel empfangen wurden.

Auch Hollabrunn unterschied sich nicht in der Begeisterung für die neuen Machthaber. Für die jüdische Gemeinde hatte sich die Stimmung allerdings schon vor der Machtergreifung der Nazis in Österreich gedreht. Lebten 1934 noch 420 Juden im Synagogenbezirk, so waren es 1938 nur mehr 330 im Verwaltungsbezirk Hollabrunn.

Lebendiges jüdisches Leben vor März 1938

Zuvor hatte sich eine lebendige jüdische Gemeinde entwickelt. Die Geschichte der Besiedelung durch jüdische Bewohner in der Region Oberhollabrunn geht zurück bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges. Für das Jahr 1652 sind fünf jüdische Familien im Bezirk historisch verbrieft. Um 1850 siedelten sich vereinzelt jüdische Familien aus Böhmen und Mähren in Hollabrunn an, die 1880 eine „Israelitische Cultus-Genossenschaft“ gründeten.

Seit Mitte der 1870er-Jahre gab es in Hollabrunn einen jüdischen Friedhof. 1909 wurde auf dem Beerdigungsgelände eine Zeremonienhalle erbaut.Hollabrunn | Pfarre

Ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts ging aus der Genossenschaft eine eigenständige Kultusgemeinde hervor, der auch die Juden von Göllersdorf, Grund, Hadres, Haugsdorf, Kalladorf, Mailberg, Retz, Schöngrabern und Wullersdorf angeschlossen waren. Die jüdischen Bewohner Hollabrunns besaßen kleine Ladengeschäfte und betrieben Handel mit Holz, Pferden und landwirtschaftlichen Produkten.

Ausgehverbot, Repression und „Reibepartien“

Unmittelbar nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht wurde Leopold Schuster, ein fanatischer Nationalsozialist, der nach dem Parteiverbot zum Bezirksleiter von Haugsdorf avancierte, Kreisleiter. Eine seiner ersten Aufgaben war die Vertreibung der Hollabrunner Juden. Ausgehverbot, Repression und „Reibepartien“ waren bereits an der Tagesordnung. Kurz darauf setzte auch die „Arisierung“, der pseudolegale Vermögensraub, ein.

Am 23.10.1938 vermeldete die Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn, dass mit Ausnahme einiger älterer Menschen keine Juden mehr im Bezirk lebten. In der lokalen „Grenzwacht“ hieß es am 16.9. dazu: „Die Juden in Hollabrunn (...) hat sich nun die jüdische Kultusgemeinde entschlossen, den jüdischen Tempel der Gemeinde Hollabrunn zu schenken. Nachdem der größte Teil (...) bereits abgewandert ist und auch der noch vorhandene Teil in kürzester Zeit abwandern muß, war keine Notwendigkeit mehr für den jüdischen Tempel vorhanden.“