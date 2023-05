Ewald Frey Platz in Zwingendorf erinnert an Vertreibung

Die Gebrüder Manfred und Erhard Frey organisierten eine Gedenkfeier, die an die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung aus Südmähren in den Jahren 1945 und 1946 erinnern soll. Die Feierstunde fand bei der Gedenkstätte am Schatzberg in Zwingendorf statt. Manfred Frey (83) - der Hetzmannsdorfer war langjähriger Präsident der ehemaligen Finanzlandesdirektion und Vizepräsident der Österreichischen Nationalbank - begrüßte die Gäste. Bürgermeister Rudolf Dötzl brachte die Tafel für die Benennung der Stätte in Ewald Frey Platz mit und montierte diese eigenhändig. Bei dem verstorbenen Ewald Frey handelt es sich um den Vater der Gebrüder Frey.

Nach der Kranzniederlegung ging es weiter auf den Friedhof im tschechischen Joslowitz, wo Pfarrer Johann Karall und der Obmann der Sudentendeutschen, Günther Grech, kurze Ansprachen hielten. Auch hier wurde beim Kriegerdenkmal ein Kranz niedergelegt. Zum gemütlichen Ausklang trafen sich die Teilnehmer im Untermarkersdorfer Markward-Keller der Familien Baumgartner, wo Autorin Christa Mang und Konrad Pristl mit Gstanzln in Ui-Mundart für gute Laune sorgten.

