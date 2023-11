Hollabrunn bekommt weiteren Stellplatz für Wohnmobile

Vier Gemeinden, die sich gut als Ausgangspunkt für Ausflüge eignen, wollen Abstellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen schaffen: Hadres, Hollabrunn, Mailberg und Maissau. In der Bezirkshauptstadt gibt es aktuell einen Stellplatz mit Strom- und Wasseranschluss sowie Abwasserentsorgungsmöglichkeit am Beginn der Sitzendorfer Kellergasse – gegenüber dem Stadthotel. Dieser verzeichne eine hohe Auslastung. Immerhin biete Hollabrunn einiges für Gäste, wie den Kellerkatzenweg, den Walderlebnisweg oder den Motorikpark. In unmittelbarer Nähe soll voraussichtlich im Juni 2024 ein weiterer Stellplatz realisiert werden. Mehr Besucherfrequenz sei positiv für Lokale und Geschäfte, freut sich Bürgermeister Alfred Babinsky über das Projekt.

Die Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg hat das Vorhaben zur Förderung ausgewählt. Es wird von Land NÖ und EU unterstützt. „Mit Wohnmobilabstellplätzen werden nicht nur die bestehenden Beherbergungs- und Gastronomiemöglichkeiten erweitert, sondern es profitiert die gesamte Region von mehr Besuchern“, meint Leader-Obmann Peter Steinbach. Der Trend zu Reisen mit Wohnmobil und Wohnwagen sei ungebrochen.