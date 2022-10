Unser Klima Retzer Land "Geh ma, Retz", Wald im Wandel & ein Generationen-Tag

Lesezeit: 2 Min RH Red. Hollabrunn

Das Team von Unser Klima Retzer Land ist auch im "Klimaherbst" aktiv. Foto: Unser Klima Retzer Land

D ie Modellregion „Unser Klima Retzer Land“ startet mit ihrer zweiten „Zu-Fuß-Geh-Aktion“ in den Klimaherbst. „Geh ma, Retz“ findet am Samstag, 15. Oktober, statt und startet um 9 Uhr in der Raymann-Allee. Zwei spannende Events folgen.