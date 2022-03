Behördliche Teststraße übersiedelt nach Windpassing

Seit vier Wochen werden nach behördlicher Anweisung im Festsaal in Schöngrabern PCR-Gurgeltests durchgeführt. Nun wird übersiedelt: Ab 16. März ist die behördliche Teststraße im Amtshaus Windpassing zu finden. Auch dort wird täglich von 8 bis 16 Uhr getestet. Die Zufahrt wird von der B 2 und von Grund kommend beschildert werden.

So bleibt die behördliche Teststraße im Bezirk Hollabrunn, lange Anfahrtswege werden so vermieden. Die Erfahrungen in Schöngrabern haben außerdem gezeigt, dass sich die Testungen gut über den ganzen Tag verteilen und es zu keinen zeitlichen Stauungen kommt.

