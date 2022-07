Geht in der Stadt zu selten das Licht aus?

Werbung

Die Straßenbeleuchtung der Gemeinde wird derzeit auf energiesparendes LED-System umgestellt. Dennoch fordert die Liste Scharinger angesichts der explodierten Stromkosten weitere Maßnahmen, den Energieverbrauch zu reduzieren.

Oft sei die Straßenbeleuchtung in Hollabrunn eingeschaltet, obwohl noch genug Tageslicht vorhanden ist. So werde etwa in anderen Gemeinden die Straßenbeleuchtung in den Sommermonaten bewusst um 30 Minuten früher ausgeschaltet oder in weniger frequentierten Bereichen in den Nachtstunden reduziert.

„Auch die Beleuchtung von öffentlichen Objekten wie beispielsweise des Rathauses oder der Kirche sollte entsprechend beschränkt werden“, meint Gemeinderat Bernhard Wagner. Sein Antrag im Ausschuss sei jedoch von der ÖVP-Mehrheit abgelehnt worden.

Tatsächlich besteht für Bürgermeister Alfred Babinsky hier nicht viel Handlungsbedarf, denn grundsätzlich sei die Beleuchtung in der Gemeinde nicht über Zeituhren, sondern über Dämmerungsschalter – also je nach Tageslicht – geregelt. Beim Rathaus seien die Beleuchtungszeiten zurückgeschaltet worden.

Nur bei der Kirche gebe es auf einer Seite tatsächlich keine Schaltuhren. Und sollte jemandem in Bezug auf die Beleuchtung etwas auffallen, könne das jederzeit im Rathaus gemeldet werden. Ein brennendes Licht am Tag könnte auch bedeuten, dass ein Techniker gerade eine Kontrolle durchführt.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.