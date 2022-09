Grüne wollen mehr Sicherheit vor Schulen und Kindergärten

Werbung 23. - 25.09.2022 Anzeige 67. Weinlesefest lädt nach Retz

Gerade zu Schulbeginn werden die Verkehrshotspots vor Schulen und Kindergärten in Niederösterreich wieder besonders sichtbar. „Taferln aufstellen ist definitiv zu wenig“, sagt Grünen-Landtagsabgeordneter Georg Ecker und sieht auch in seiner Heimatgemeinde Hollabrunn noch Handlungsbedarf.

Besonders wichtig sei eine kinderorientierte Gestaltung der Verkehrsräume im nahen Umfeld von Bildungs- bzw. Kinderbetreuungseinrichtungen. „Es braucht in den meisten Fällen auch bauliche Maßnahmen, die eine Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung sicherstellen. Das absolute Minimum ist, dass vor derartigen Einrichtungen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h gilt“, sagt Ecker.

In einer Anfrage an den zuständigen LH-Stellvertreter Franz Schnabl hinterfragte er einige Entscheidungen, wonach keine Tempo-30-Zonen errichtet wurden, etwa in Aspersdorf und Magersdorf. „Die Ausreden sind für mich fadenscheinig, die Entscheidungen mutlos“, fordert Ecker ein Umdenken und „endlich Taten bei der Gestaltung von Freiräumen“. In Bezug auf Aspersdorf wurde im Herbst 2021 vom Sachverständigen etwa festgehalten, dass ein 30er „im Sinne der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs aus verkehrstechnischer Sicht nicht erforderlich“ sei.

Ecker sei indes dankbar für weitere Beispiele aus der Bevölkerung, um aufzuzeigen, dass es sich um ein flächendeckendes Problem handelt.

In Hollabrunn ist mittlerweile ein Verkehrsplaner beauftragt, Tempo 30 für alle Nichtdurchzugsstraßen zu prüfen. Man wolle dann nur noch die Durchzugsstraßen definieren, in denen kein 30er gilt, erklärt ÖVP-Verkehrsstadtrat Josef Keck. Das gelte für alle Orte und soll 2023 umgesetzt werden.

Auf Landesstraßen, wie in Aspersdorf und Magersdorf, muss die BH entsprechende Ansuchen prüfen. „Es hängt natürlich von speziellen Bedingungen, wie Fahrbahnbreiten oder Nebenanlagen, ab, aber grundsätzlich sind wir hier sehr aufgeschlossen“, betont Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss. Wenn sich Eltern oder Schulen etwa für 30er-Limits einsetzen, stehe man mit Rat und Tat zur Verfügung.

„Wir agieren in enger Abstimmung mit dem Straßendienst und haben diesbezüglich in der Vergangenheit schon erfolgreiche Maßnahmen umgesetzt“, so der BH-Chef.

Zeitenwende

