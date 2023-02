Linnéa Jonasson spricht über ihren Auftritt bei DSDS

Werbung

Am 9. November 2002 wurde die deutsche Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) erstmals am TV-Sender RTL ausgestrahlt. Jetzt läuft die 20. und womöglich letzte Staffel mit dem zurückgekehrten Poptitanen Dieter Bohlen in der Jury. Mit dabei bei einem der Castings in Köln war eine junge Dame aus der Gemeinde Hollabrunn mit dem gar nicht typischen Weinviertler Namen Linnéa Jonasson.

Der Vater ein Österreicher, die Mutter Schwedin; vom Süden Wiens verschlug es die Familie in die Gemeinde Hollabrunn. „Die Umgebung hat meinen Eltern extrem gut gefallen“, erzählt die 22-Jährige, die zwei Jahre lang die Mittelschule in Hollabrunn besuchte, aber einräumt, so ihre Probleme mit dem rot-weiß-roten Schulsystem gehabt zu haben. Die Matura absolvierte sie schließlich 2019 im schwedischen Uppsala am Katedralskolan Gymnasium.

Zurück in Wien, hat sie an einer Privatschule mittlerweile die Schauspielreife geschafft, erzählt Linnéa, und sei nun „offen für alles“. Zwischendurch wagte sie das Abenteuer DSDS. Nach der Anmeldung, einem Videochat und dem Check einer Probejury schaffte sie es tatsächlich in die TV-Aufzeichnung mit der prominenten Jury.

Dort lief’s aber gar nicht nach Wunsch. „Total unmusikalisch“, urteilte Bohlen. „Ich hab’s mir gar nicht angeschaut, aber von einer Freundin gehört, dass sie im Schnitt noch sehr nett waren. Es wird ja nur gewisses Videomaterial verwendet“, so die junge Künstlerin, die sich aber nicht unterkriegen lassen will.

„Es war nicht gut, da brauchen wir nicht diskutieren, und es gab mehrere Gründe dafür“, sagt Linnéa. Sie habe gemerkt: „Singen unter Druck kann ich nicht – und ich hab’ mich wirklich nicht gehört. Aber das soll keine Ausrede sein. Ich wusste schon vor dem Auftritt, dass ich raus bin.“

Das ganze DSDS-Team „war extremst nett“

Doch sie wollte ihr Ding durchziehen und immerhin habe es bei der paritätischen Bühnenprüfung mit „Somewhere Over The Rainbow“ von Judy Garland geklappt. „Meine Stimme geht mehr in die Musical-Richtung, aber ich wollte eben auch das andere probieren“, sagt die 22-Jährige. Das DSDS-Team rundherum sei jedenfalls „extremst nett“ gewesen und trotz des Jury-Urteils sei es ein wirklich gutes Erlebnis gewesen. Mit Pietro Lombardi habe es kurzen persönlichen Kontakt gegeben.

Ihre Gesangsstunden will Linnéa jetzt weiter durchziehen, sich aufs klassische Singen fokussieren und ihre Schauspielkarriere ins Laufen bringen. Daneben betreibt sie einen YouTube-Kanal, in dem sich alles um Make-up dreht. „Das macht mir enorm viel Spaß und ich habe so liebe Zuschauer.“

Linnéa ist offen für Neues und bereut ihre DSDS-Erfahrung nicht: „Es gehört dazu, auf die Nase zu fallen. Manchmal ist das Leben nicht so, wie man sich’s vorstellt.“

Und auch wenn sich ihr Leben mittlerweile hauptsächlich in Wien abspielt, freut sich die bald 23-Jährige jede Woche auf ihr Zuhause im Weinviertel: „Die Natur ist so angenehm gegen den Beton in Wien.“

