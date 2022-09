Sechs herrenlose Schafe halten die Behörde auf Trab

Eine kuriose Geschichte beschäftigt die Hollabrunner Bezirkshauptmannschaft: Eine Herde von sechs Schafen ist vor etwa eineinhalb Jahren ausgebüchst und treibt sich seitdem in der Region Nappersdorf und Enzersdorf im Thale herum.

„Einen rechtlichen Bezug haben wir nur über den Tierschutz“, sagt Bezirkshauptmann Karl-Josef Weiss auf NÖN-Nachfrage. Die Schafe sind kein jagdbares Wild, darum fallen sie nicht unters Jagdgesetz. Sie sind aber auch keine Nutztiere mehr, weil sie „sich sehr schnell an ein Leben in der Natur gewöhnt haben“.

Einen Halter gebe es nämlich nicht mehr. Wie man sich in Nappersdorf und Enzersdorf erzählt, soll sich dieser derzeit im Gefängnis aufhalten. „Sie sind irgendwo ausgekommen, jetzt ist es schwierig, sie einzufangen, weil die Furcht hoch ist“, erzählt ein Ortsbewohner, der weiß, dass sogar schon Hirtehunde zum Einsatz gekommen sind, um die Herde zu fangen. Ohne Erfolg.

Weiss spricht ebenfalls von Versuchen, die Tiere zu fangen. Da die Schafe bereits so verwildert sind, sei das aber schwierig, wie der Bezirkshauptmann weiß. „Betäubungsgewehre einzusetzen geht ebenfalls nicht, weil die Herde die Menschen nicht mehr so nah an sich heranlässt.“ Die BH arbeite nun mit den Jagdleitern zusammen, die Sichtungen der Schafe melden und Wildkameras aufgestellt haben. „Damit wir sehen, wo sich die Schafe herumtreiben.“

Die Fotos seien außerdem für die Amtstierärztin wichtig, um etwas über den Gesundheitszustand der verwilderten Nutztiere sagen zu können. Weiss hofft, dass die Schafe in der nun nahenden vegetationsarmen Zeit an einem Punkt zusammengetrieben werden können. „Unser Ziel ist es, die Schafe lebend zu bergen“, betont der Bezirkshauptmann.

Wahrscheinlich wird ein Gnadenhof benötigt

Wie es dann mit den Schafen weitergeht? Auch das sei schwierig. Solange man nicht weiß, ob die Schafe krank sind, kann sie kein Schafzuchtbetrieb aufnehmen. Wahrscheinlich werden Plätze auf einem Gnadenhof benötigt.

Der BH-Chef ist beruhigt, dass sich die Tiere immerhin nicht wild vermehrt haben, seit sie in Freiheit leben. Verwundert ist er aber auch, dass sie nicht weniger geworden sind. „Sie haben sich gut akklimatisiert“, kommt ihm doch noch ein Schmunzeln aus.

Generell tun die Tiere natürlich niemandem etwas, leidtragende seien einige Landwirte. Denn die Schafe fressen Kulturen ab, das gilt aber nicht als Wildschaden, weil es eben keine Wildtiere sind.

