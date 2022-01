Projekte im Pulkautal: Altes wird aufpoliert

Alberndorfs ÖVP-Bürgermeister Christian Hartmann hat mit der Sanierung der Volksschule eine Großbaustelle im Ort. „Wir können bei laufendem Schulbetrieb nicht bauen, die groben Arbeiten sind nur in den Sommerferien möglich.“

Zückt den Sparstift: Christian Hartmann in Alberndorf. Foto: Romana Schuler

Im Moment ist ganz normaler Schulbetrieb. Dabei wurde letztes Jahr schon einiges, beispielsweise die Fenster, erneuert, und auch der Turnsaal ist neu. „Die alte Fassade wurde entfernt und wir lassen das Gebäude noch etwas austrocknen, bevor wir die neue Wärmefassade machen“, so Hartmann.

Besonders freuen sich Bürgermeister und Schulpersonal über den geplanten Zubau beim Eingangsbereich – dort soll ein neues Konferenzzimmer entstehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,2 Millionen Euro.

Erholung für Alberndorfs Gemeinde-Finanzen

Weiters plant die Gemeinde Alberndorf den Anschluss an die neue Kläranlage in Haugsdorf. „Da werden wir uns anteilsmäßig an den Kosten beteiligen.“ Ein weiteres Vorhaben ist der Hochwasserschutz an der Pulkau und auch kleinere Straßenbauprojekte werden 2022 in Angriff genommen. „Wir hatten in letzter Zeit doch einige große Projekte in der Gemeinde, wie das neue Feuerwehrhaus, daher möchten wir in der nächsten Zeit mit unseren Geldern etwas sparsamer umgehen“, erklärt Hartmann.

Vermessungen bis 2023, 300.000 Euro für Wege

300.000 Euro für Geh- und Radwege: Johann Kettler in Pernersdorf. Foto: Romana Schuler

In der Marktgemeinde Pernersdorf ist das Projekt der Leitungskataster voll im Gange. „Seit letztem Jahr werden alle Kanalanschlüsse bei den Häusern ausgemessen. Das ist eine aufwendige Angelegenheit“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Johann Kettler. In Ragelsdorf sei bereits vermessen worden, „wir werden Ende 2023 fertig sein“. Insgesamt sind dafür 180.000 Euro geplant, das Projekt wird von der Ziviltechniker-Firma IUP durchgeführt.

Ein anderes großes Infrastrukturprojekt ist der Geh- und Radweg in Peigarten und Pfaffendorf. „Da fangen die Planungen im Frühjahr an und dafür sind 300.000 Euro vorgesehen.“ Außerdem sollen neue Sitzbänke auf dem Spazierweg entlang der Pulkau aufgestellt werden. Und, so Kettler: „Die Feuerwehrhäuser wollen wir autark machen, daher werden sie alle mit Notstromaggregaten ausgestattet.“ Hierfür wurden rund 50.000 Euro bereitgestellt.

LED, Straßensanierung und Camping-Parker

„Demnächst wird die Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED in allen drei Ortschaften abgeschlossen sein“, berichtet Hadres’ ÖVP-Bürgermeister Josef Fürnkranz. Kosten: rund 100.000 Euro. In Obritz soll ein neuer Radweg entstehen, Kosten: 35.000 Euro. „In allen Ortschaften der Gemeinde sind einige Straßen in desolatem Zustand und müssen saniert werden. Aber es werden keine neuen Straßen errichtet“, betont Fürnkranz. Das Budget für die geplanten Straßensanierungen beläuft sich auf 200.000 Euro.

Weiters werden einige Tourismus- und Kultur-Projekte in Angriff genommen: So soll etwa am Ende der Hadreser Kellergasse ein Stellplatz für Campingbusse entstehen. Mit Gesamtkosten von 35.000 wird das Vorhaben von der Leader-Region mit EU-Geldern mitfinanziert.

Hat viele Projekte vor sich: Josef Fürnkranz in Hadres. Foto: Romana Schuler

„Aus dem alten Kindergarten würden wir gerne ein Begegnungszentrum machen, wo dann auch Vereine ihre Sitzungen abhalten, Seminare oder Kurse, wie Turnen oder Yoga, stattfinden können“, erläutert Fürnkranz.

Ein weiteres kulturelles Projekt ist die Sanierung des alten Hohlwegs in Hadres: Der Verein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“ wird dort im August im Rahmen des Viertelfestivals 2022 eine mediale Kunstausstellung mit Workshops und Lesungen in Verbindung mit heimischer Kulinarik veranstalten.

„Das geplante Kunstprojekt gab den Anstoß, die Kellerröhren und Presshäuser, die im Besitz der Gemeinde sind, zu sanieren“, sagt der Bürgermeister. Die Gemeinde hat 30.000 Euro eingeplant.