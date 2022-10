Gemeinde sucht nach verborgenen "Holla-Brunnen"

Hollabrunn trägt den Hinweis auf seine Wasserschätze bereits im Namen, doch ist viel Wissen um alte Brunnen und Quellen mit den Jahren verloren gegangen.

Die Anregung eines Bürgers, die alten Quellen wiederzufinden und nutzbar zu machen, wurde von allen Fraktionen im zuständigen Gemeinderatsausschuss positiv aufgenommen, weshalb nun mit der Erfassung ein Anfang gesetzt wird. In der Folge werden alle Informationen geprüft und die mögliche Nutzung der bestehenden Quellen wird überlegt.

Am 24. Oktober, 16 Uhr, wird in diesem Zusammenhang zu einem Rundgang eingeladen. Treffpunkt ist das Foyer des Rathauses. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann sich jederzeit an die Gemeinde wenden: Claudia Keck, stadtgemeinde@hollabrunn.gv.at, 02952/2102-221.

