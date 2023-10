„Versagt!“ Ecker auf Konfrontationskurs mit Bürgermeister Hogl

„Die Beschwerden über nicht barrierefreie Zugänge häufen sich - insbesondere, was die Station Hetzmannsdorf-Wullersdorf betrifft“, berichtet Ecker. Mit Kinderwagen oder körperlicher Beeinträchtigung sei es schwierig, überhaupt zum Zug zu kommen. Den Fehler sieht der Grüne ganz klar bei der Gemeinde, denn: „Es gibt für ganz Niederösterreich eine einheitliche Regelung, wie sich Gemeinden an den Kosten für Bahnhöfe beteiligen. Sie profitieren immerhin auch massiv davon, einen modernen, barrierefreien Bahnanschluss in der Gemeinde zu haben. Dieser ist positiv für Betriebsansiedlungen, aber auch für die Wohnqualität in der Gemeinde".

Ecker: „ÖBB kann keine Extrawürstel machen“

Doch die Gemeinde Wullersdorf weigerte sich, die nötigen Verpflichtungen für die Aufzüge zu übernehmen. Unverständlich für Ecker, denn die ÖBB könne keine Extrawürstel für einzelne Gemeinden machen. Dies würde fürs ganze Land das Ende des Aufteilungsschlüssels bedeuten. „Wenn Bürgermeister Hogl dieses Modell nicht unterstützt, hätte er bei seinen Parteifreunden in der Landesregierung um zusätzliche Unterstützung bitten können, anstatt einfach auf die Barrierefreiheit auf seinen Bahnhöfen zu verzichten", nimmt Ecker seinen Landtagskollegen in die Verantwortung. Zum Zeitpunkt der Planung der Umbauten sei übrigens noch die ÖVP im Land für den öffentlichen Verkehr zuständig gewesen - „wie auch - nach wie vor - für die Landesfinanzen“, so Ecker.

Aus Sicht der Fahrgäste sei sogar eine Verschlechterung im Hinblick auf Barrierefreiheit wahrnehmbar, sagt der Grünen-Abgeordnete. Aufgrund von Änderungen der Normen seien nämlich die bisher vorhandenen Rampen nicht mehr erlaubt gewesen. Für ihn sei klar: „Die Gemeinde hat hier leider versagt, Barrierefreiheit zu gewährleisten.“

Hogl: „Modell ist ungerecht und uns nicht zuzumuten“

Kritik an fehlender Barrierefreiheit erreicht auch den ÖVP-Abgeordneten und Bürgermeister Richard Hogl in der Wullersdorfer Gemeindestube. Doch er bleibt dabei: Das vorherrschende Modell ist ungerecht und trifft vor allem seine Gemeinde, die mit Hetzmannsdorf-Wullersdorf und Guntersdorf (Grund) über zwei Bahnhöfe verfügt. 24.600 Euro würde die Wartung jährlich kosten. „Unverhältnismäßig hoch und einer strukturschwachen Gemeinde wie uns nicht zuzumuten“, beharrt Hogl und verweist darauf, dass man hier auf eine Stufe mit Städten wie Stockerau oder Korneuburg gestellt werde. „Man kann nicht Kraut und Rüben vergleichen.“

Dem Kollegen Ecker rät er, nachzudenken, ob das in Ordnung sei, und sich für ein gerechteres Modell einzusetzen. Man habe schon beim Park&Ride-Bau mitgezahlt und es könne doch nicht sein, dass alles auf die Gemeinde abgewälzt wird. „Wir sind für Barrierefreiheit, aber es gehört ein gescheites Modell her“, wäre der Wullersdorfer Bürgermeister für einen Kompromiss bereit. Er sei diesbezüglich auch mit dem Gemeindebund in Kontakt. Seit der vor über einem Jahr aufgekeimten Debatte habe sich jedenfalls nichts geändert und sich niemand auch nur einen Millimeter auf die Gemeinde zubewegt. „Es gibt überhaupt kein Entgegenkommen“, ärgert sich Hogl.

Generell sei er der Meinung, dass die Kosten für den barrierefreien Bahnhof von der Bahn zu tragen wären. Doch er wäre schon froh, wenn ein gerechter Schlüssel gefunden werden würde. Und Hogl erinnert in diesem Zusammenhang an Zeiten, als eine Gemeinde noch allein für ihr Rotkreuz-Haus oder ihr Krankenhaus aufkommen musste. Auch hier habe sich schlussendlich eine andere, gerechtere Lösung gefunden.

Übrigens: Glücklich mit der Kostenbeteiligung war man auch in der Gemeinde Zellerndorf nicht, wo der Bahnhof modernisiert wird. Hier ging's aber um „nur“ rund 12.000 Euro pro Jahr und man kam schließlich auf einen grünen Zweig, was die Finanzierung des für der Barrierefreiheit notwendigen Aufzugs betrifft.