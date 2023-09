Maissau muss seine Kirche trockenlegen

Zu längeren Diskussionen kam es im Maissauer Gemeinderat zur Sanierung der Stadtpfarrkirche Maissau. Trotz einiger erfolgter Maßnahmen ist nach wie vor Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden. Der Verputz muss jetzt abgeschlagen und die Grundmauern müssen durchschnitten werden. Die Trockenlegung der Mauern soll rund ein Jahr dauern. Die Kostenvoranschläge balaufen sich auf rund 350.000 Euro. Der Zuschuss der Gemeinde für den ersten Bauabschnitt soll 25.000 Euro betragen.

Die Renovierung im Innen- und Außenbereich wird im Frühjahr 2024 beginnen. Bilder, Statuen, Luster und Sitzbänke müssen im Vorfeld demontiert werden. „Die Pfarre plant auch eine Bausteinaktion“, ließ ÖVP-Bürgermeister Franz Kloiber die Gemeinderäte wissen.

Das Ansuchen der Pfarre um einen Kostenzuschuss von 25.000 Euro wurde mehrheitlich befürwortet. Lediglich Neos-Mandatarin Ulrike Vojtisek-Stuntner enthielt sich der Stimme. Ihre Begründung: „Die Pfarre soll zuerst einmal ihr Vermögen veräußern.“

250.000 Euro für Einem-Haus, 47.000 Euro für FF-Haus

Grundsätzlich hat der Maissauer Gemeinderat der Sanierung des Gottfried-von-Einem-Hauses in der Ortsgemeinde Oberdürnbach bereits zugestimmt. Jetzt waren verschiedene Gewerke - jeweils an die Bestbieter - zu vergeben. Die Baumeisterarbeiten wird die Firma Watzinger aus Ziersdorf zum Preis von 70.000 Euro ausführen, die Fliesenlegerarbeiten erledigt Kramer & Fiedler aus Maissau um 9.900 Euro und die Malerarbeiten die Firma Sitar aus Maissau um 15.500 Euro. Weniger Interesse herrschte an den Zimmererarbeiten: Lediglich die Firma Hochwimmer aus Röschitz bot zum Preis von 70.400 Euro an.

Das Gesamtvolumen des Projekts beläuft sich auf 250.000 Euro, wobei jetzt Aufträge um mehr als 160.000 Euro vergeben wurden. Die Sanierungskosten teilen sich zu je einem Drittel das Land NÖ, die Gottfried-von- Einem-und-Lotte-Ingrisch-Privatstiftung sowie die Stadtgemeinde Maissau.

Umbauarbeiten am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Oberdürnbach sollen ebenfalls vorgenommen werden. „Die Materialkosten wird die Stadtgemeinde übernehmen, die Arbeiten führt zum Großteil die Feuerwehr selbst aus“, erklärte Bürgermeister Kloiber bei der Sitzung. Vergeben wurden die vorgesehenen Arbeiten an Baumeister Schmid aus Ravelsbach ubnd Elektro Wiesböck aus Maissau. Der finanzielle Aufwand für die Gemeinde beträgt rund 47.000 Euro.