Ideen für mehr Lebensqualität in Hadres

Hadres ist die erste Marktgemeinde im Bezirk, die bei der Initiative „Gemeinde21“ mitmacht. Hadres ist am 1. Juli in die sogenannte „aktive Phase“ von „Gemeinde21“ eingetreten: Vier Jahre lang können nun Projekte vonseiten der Gemeinde eingereicht werden, die bis zu 50 Prozent gefördert werden.

Die Idee von „Gemeinde21“ ist es, neue Formen der Zusammenarbeit zu schaffen und einen gemeinsamen Entwicklungsprozess bei Politik, Verwaltung und Bürgern zu ermöglichen. Das Ziel ist mehr Lebensqualität für die Bürger bei gleichzeitiger Umsetzung von Projekten zu einer Entlastung des Gemeindebudgets. Der erste Schritt war eine Bürgerbefragung in den drei Ortschaften der Marktgemeinde, nämlich Hadres, Obritz und Untermarkersdorf. Moderiert wurden diese Veranstaltungen von Doris Haidvogl und Friedericke Tagwerker, die als NÖ-Regionalberaterinnen für das Weinviertel zuständig sind.

Nach einer kurzen Einführung von Haidvogl über die Initiative „Gemeinde21“ und deren Projekte, wurden die Bürger zu den Stärken und Schwächen der jeweiligen Ortschaften befragt. Auch die örtlichen Vereine und Betriebe wurden auf dem Flipchart festgehalten. Am Ende wurde nach den Wünschen gefragt und nach Ideen, die man gerne im Ort verwirklicht hätte, um noch mehr Lebensqualität zu erreichen.

Bei den Schwächen wurden gleich mehrmals der Lkw-Durchzugsverkehr, die zu stark regulierte Pulkau, die mangelhafte Seniorenbetreuung und das Fehlen eines Schwimmteichs erwähnt.

Als Stärken wurden unter anderem die Kellergassen, die Landschaft, die Ruhe, Rad- und Wanderwege, Geselligkeit und Vereinsleben sowie die guten Weine angegeben. Als Ideen wurden ein Kosmotorikpark, die Ortsbildverschönerung und die Platzgestaltung beim Gemeindeamt genannt.

Unter den Wünschen fanden sich Energieautonomie, bessere Anbindungen an den öffentlichen Verkehr – auch am Wochenende und am Abend, die Erstellung einer Topothek sowie eine verbesserte Kommunikation auf allen Ebenen der Gemeinde.

Die Zusammenführung der Ergebnisse wird von den beiden Regionalberaterinnen im Rahmen des „Gemeinde21“-Workshops am 4. November präsentiert, wo dann ein Kernteam mehrere Arbeitsgruppen bilden wird, um Ziele und Maßnahmen festzulegen. In mehreren Prozessschritten sollen die Projekte im Gemeinderat zum Beschluss kommen.

