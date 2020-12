Das Gemeindeamt von Grabern soll umgebaut werden. Dafür sollten in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Planungsarbeiten vergeben werden. Es meldeten sich fünf Planer, einer davon war der Bürgermeister selbst mit seiner Firma „planen-bauen-wohnen und Energieausweis GmbH“. Herbert Leebs Zeichenbüro ging als Billigstbieter hervor – und zwar mit Abstand. Ein Fakt, der die Mandatare der Bürgerliste „TEAM – Gemeinsam für Grabern“ stutzig machte.

Das Angebot von „planen-bauen-wohnen“ beläuft sich auf 17.000 Euro, das zweitgünstigste Angebot liegt bei etwa 59.000 Euro. „Ich schätze die Qualitäten von unserem Bürgermeister in puncto bauen“, betonte Georg Leeb (Team), dennoch sei die Differenz zwischen den Angeboten zu groß. Bei vielen Posten stehe im Angebot von Herbert Leeb 0 Euro.

Als Beispiel nennt der Mandatar die statischen Berechnungen. „Es ist noch nichts zusammengefallen, was ,planen-bauen-wohnen‘ gemacht hat“, konterte Vizebürgermeisterin Petra Grüneis, die den Vorsitz bei diesem Tagesordnungspunkt übernommen hatte, da Herbert Leeb wegen Befangenheit den Raum verlassen hatte. Die Amtsleiterin sprang ebenfalls für den Gemeindechef ein. „Er hat einige Grundlagen, die andere vielleicht nicht haben“, sprach sie den Zubau der Tagesbetreuungseinrichtung des Kindergartens, der sich im selben Gebäude befindet, an.

„Es schaut unsauber aus. Die anderen Angebote liegen alle in einem Feld.“ Georg Leeb, Mandatar der Bürgerliste „Team – Gemeinsam für Grabern“

Die SPÖ verstand die Bedenken von Georg Leeb nicht: „Wenn einer um 17.000 Euro anbietet, dann nehmen wir den natürlich. Egal, ob er Leeb heißt oder nicht“, hat Alfred Hoffmann die Finanzen im Auge. Mandatarin Michaela Kubica (ÖVP) geht davon aus, dass der Bürgermeister sein Angebot „wohlgefällig gegenüber der Gemeinde“ legte.

Die Firma von Bürgermeister Herbert Leeb nahm Auftrag nicht an. Gemeinde

„Ich will nicht, dass er’s nicht bekommt“, stellte Georg Leeb klar, aber „vielleicht sollte nächstes Mal eine unabhängige Person die Ausschreibung formulieren“. Dem stimmte auch sein Parteikollege Rudolf Bauer zu, weil: „Die Preisdifferenzen sind ein Wahnsinn.“

Die Vizebürgermeisterin konnte diese Diskussion nicht nachvollziehen. Der Gemeinderat könne natürlich ablehnen, dass die Firma des Bürgermeisters den Auftrag erhalte, aber: „Es wurden im Vorfeld alle Fraktionen gefragt, ob der Bürgermeister mitmachen darf. Ihr hättet es ablehnen können“, erinnerte Grüneis. Allerdings müsse die Gemeinde dann über Kosten ab 59.000 Euro diskutieren. „Wir waren in den Fraktionen einstimmig dafür, dass er mit anbieten darf“, schüttelte Hoffmann den Kopf und legt Georg Leeb nahe, sich mit seiner Fraktion besser abzusprechen.

Doch der Team-Mandatar blieb dabei: „Es schaut unsauber aus. Die anderen Angebote liegen alle in einem Feld.“ Nämlich zwischen 59.000 Euro und 71.000 Euro. Eva Kraus (Team) war mit der Ausschreibung ebenfalls nicht zufrieden, diese sei „sehr global gehalten“. Sie würde auf eine solche gar nicht antworten. Bei der Ausschreibung habe man sich an die Grundlage der Tagesbetreuungseinrichtung gehalten, „es war fast das selbe Leistungsverhältnis“, weiß die Amtsleiterin. Und: Die Ausschreibung zur Tagesbetreuungseinrichtung sei sehr genau von einem Vergaberechtsanwalt geprüft worden.

Die Vizebürgermeisterin bat nächstes Mal im Vorfeld um Input, denn „diese Diskussion erscheint mir unwürdig“, unterstellte sie, dass es hier um Persönliches gehe. Für Hoffmann ist ebenfalls klar: Die Gemeinde müsse so entscheiden, dass „wir die wenigsten Steuerkosten für unsere Bürger haben“.

Die Mandatare der Bürgerliste enthielten sich bei der Abstimmung. Die verbleibenden erteilten dem Billigstbieter „planen-bauen-wohnen“ den Zuschlag.

Doch die Firma des Bürgermeisters lehnte den Auftrag für Dienstleistungen für den geplanten Umbau vorerst ab. „Wir wollen damit den Kritikern am Vergabeverfahren die Möglichkeit geben, ihre Einwände zu belegen“, lautet die Begründung.

„Bei den Dingen, die ich für die Gemeinde plane, habe ich keinen großen Gewinn“, erklärte Leeb auf NÖN-Nachfrage. So werden etwa seine Büroarbeiten nicht verrechnet. „Andere sponsern etwas; und ich will mich nicht bereichern.“ Der Umbau des Gemeindeamts werde zwischen 200.000 und 300.000 Euro kosten. „Ich könnte es der Bevölkerung nicht verkaufen, wenn ein Drittel davon für die Planung verwendet wird“, sagte Leeb.

Im schlimmsten Fall gibt’s keinen Umbau

Diese Vorgehensweise, die legal sei, gebe es in Grabern seit 15 Jahren. „Da war es nie ein Problem, weil einige Herrschaften noch in der selben Fraktion wie ich saßen“, glaubt der Bürgermeister, dass es um seine Person und nicht um die angebotenen Leistungen gehe. „Die handelnden Personen sollen sich einstimmig darüber klar werden, was sie wollen.“ Was ihn ärgert: „Wenn ich Kritik übe, dann muss ich auch Lösungsvorschläge anbieten. Das fehlt mir seit eineinhalb Jahren ...“

Wie es nun weitergehe, müsse die Vizebürgermeisterin entscheiden, da Leeb befangen ist. „Im schlimmsten Fall werden wir keinen Umbau des Amtshauses haben.“