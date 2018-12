Mit den Stimmen der ÖVP und der SPÖ segnete der Gemeinderat den Voranschlag 2019 samt mittelfristigem Finanzplan ab. Eine Stimmenthaltung kam von NEOS-Gemeinderätin Ulrike Vojtisek-Stuntner. Eine ihrer Begründungen: IT-Leistungen für die Gemeinde würden trotz Pauschalvertrags mit zusätzlichen Regiestunden abgerechnet.

Neubau des Feuerwehrhauses und Straßenbau

ÖVP-Bürgermeister Josef Klepp versicherte, dass Mehrleistungen der beauftragten IT-Firma durch 15 völlig unterschiedliche Computer in der Volksschule Maissau immer wieder gegeben seien. „Wir haben hier schon reagiert, die Anzahl der mit dem Internet verbundenen Geräte wird reduziert.“

Dem Einwand von Stadträtin Michaela Zellhofer (ÖVP), auch andere IT-Anbieter beizuziehen, hielt ihr Parteikollege Florian Hengl entgegen, dass es sich schließlich um einen ortsansässigen Betrieb handle.

Der mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierte außerordentliche Haushalt 2019 beinhaltet vor allem den Neubau des Feuerwehrhauses in Maissau sowie Straßenbau in der Amethyststadt, eine Brückensanierung in Grübern, einen neuen Bauhof im „Höllinger-Haus“, die Friedhofsmauer in Limberg und Urnennischen in Maissau. „Große Sprünge sind eh nicht möglich“, konstatierte Klepp.

Neue Darlehen in Höhe von 290.000 Euro sollen im kommenden Jahr für die Wasserversorgung und den Kanal in der Siedlung Eggendorf am Walde aufgenommen werden.