1.300 Euro hat die kleine Gemeinde Mailberg im Juni an Ertragsanteilen kassiert. 10.000 Euro waren es im vorigen Jahr, wie Langzeit-Bürgermeister Herbert Goldinger vergangene Woche im Rahmen einer SPÖ-Pressekonferenz in Hollabrunn vorrechnete. Ein Licht am Ende des Tunnels sieht er derzeit nicht. Deshalb rühren auch die Bezirksroten die Werbetrommel für die bundesweite Forderung nach einer Soforthilfe von 250 Euro pro Einwohner für alle Gemeinden.

Aktuell dürfen sie mit 100 Euro pro Kopf rechnen. KIP nennt sich das. Kommunales Investitionsprogramm. Nicht genug, damit sich für die Menschen im Bezirk wirklich etwas tut, meint SPÖ-Bezirksvorsitzender Richard Pregler. Außerdem müsse eine Gemeinde erst einmal Geld in die Hand nehmen, um zu dieser Unterstützung zu kommen.

Christoph Reiterer Nicht jeder kann einen Spagat

„Das Niveau vom Vorjahr werden wir so schnell nicht erreichen. Die Kommunalsteuer-Einnahmen leiden durch die Coronakrise. Das sind fixe Positionen, die fehlen“, sagt Goldinger. Dabei seien gerade die Gemeinden ein Wirtschaftsmotor in der Region. „Wir hängen am Tropf des Landes; du bist Beifahrer in der eigenen Gemeinde“, seufzt der Mailberger Bürgermeister. Und nicht alle haben Rücklagen. Die 250 Euro pro Einwohner sollen ein einmaliger, nicht zurückzahlbarer Zuschuss sein, der zur Aufrechterhaltung des Betriebs verwendet werden darf. Unternehmen werde zu Recht mit Milliarden unter die Arme gegriffen. Doch auch bei den Gemeinden gelte es nun, anzukurbeln.

„Es liest sich, als bräuchte ich nur mit dem Koffer reinfahren und das Geld holen“, sagt Peter Frühberger, Bürgermeister in Seefeld-Kadolz, über das KIP. Doch im Budget fehle es an allen Ecken und Enden. „Ich befürchte, dass wir am Jahresende einen Bettelbrief an das Land richten müssen, um den Haushalt auszugleichen.“

SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Patrick Eber wundert sich indes, dass in manchen Gemeinden weitergemacht werde, wie bisher. Er fürchtet Gebührenerhöhungen für die Bürger, (gewollte) Privatisierungen oder eine Verscherbelung des Familiensilbers. Und: „Dort, wo die Lobby fehlt, wird schon gespart. Man sollte lieber Gemeinden als steuerbefreite Großkonzerne unterstützen.“

NOEN

„Wir bauen auf Pump mit Geld, das später fehlt“, mahnt Pregler; während die Abgaben ans Land nicht geringer werden. „Es gehört Sicherheit in die Gesellschaft“, sagt SPÖ-Bezirksfrauenchefin Elke Stifter, die fürchtet, dass besonders Familien von krachenden Gemeindefinanzen getroffen werden.

„Schwarze Gemeinden sind nicht besser dran, wir sagen’s halt einfach“, so Goldinger. Pregler: „Die 250 Euro pro Einwohner wären ein Investitionspaket, das uns helfen würde, die Krise leichter zu bewältigen.“