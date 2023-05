Bis 2030: Klimamodellregion Retzer Land ohne Öl und Gas

Bis 2030 wollen Retz, Retzbach, Hardegg, Schrattenthal und Zellerndorf öl- und gasfrei sein. Unterstützung gibt es durch die Energie- Umweltagentur des Landes (eNu) sowie von der Klimamodellregion Retzer Land.

„Info-Materialen, Energievorträge durch Wärme-Coaches, individuelle Energieberatungen und weitere Angebote bilden zusammen ein Rundum-Sorglos-Paket, das den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Heizsysteme erleichtern wird“, sagt Gregor Danzinger, Geschäftsführer der Klimamodellregion Retzer Land.

Auftakt mit Infos am 15. Juni im Pulkauer Stadtsaal

Die Auftaktveranstaltung mit Fach-Vortrag eines Erneuerbaren-Wärme-Coaches und Präsentation eines spannenden Umsetzungsbeispiels findet am 15. Juni ab 19 Uhr im Stadtsaal Pulkau statt. Bereits ab 18 Uhr können sich Interessierte beim Info-Stand der eNu über klimafreundliche Heizsysteme und mögliche Förderungen informieren.

Mit Bundes- und Landesförderungen gibt es insgesamt bis zu 14.000 Euro zu holen. „In der Regel ist damit fast die Hälfte der Investitionskosten für die neue Heizung gedeckt. So finanziert sich der Umstieg über die Energieeinsparung durch die bessere Heiztechnik und den günstigeren Brennstoff wie von selbst“, erklärt Regina Engelbrecht, Weinviertel-Regionsleiterin Weinviertel bei der eNu.

Einkommensschwache Haushalte erhalten sogar bis zu 100 Prozent gefördert. Einreichen können nur Privatpersonen. Der Umstieg auf erneuerbare Energieträger ist steuerlich absetzbar. Für den Erhalt der „Raus aus Öl und Gas“-Bundesförderung in der Höhe von bis zu 11.500 Euro ist ein Beratungsprotokoll erforderlich.

Termin: Am Montag, 22. Mai, wird im Atelier Windmühl 17 ab 19 Uhr per Live-Stream die Montagsakademie der Uni Graz nach Retz geholt. Unter dem Titel „Unsere Gärten: Oasen der Biodiversität“ wird von Universitätsprofessorin Maria Müller vermittelt, welchen Einfluss biodiverse Gärten leisten. Außerdem wird as Gemeinschaftsprojekt von „Die Bäuerinnen“ & Unser Klima Retzer Land vorgestellt. Thema: „Biodiversität fördern in unseren Gemeinden“.

