Christian Jassek führt Pernersdorfer ÖVP an

Johann Kettler war nicht nur Bürgermeister in Pernersdorf, er war auch Gemeindeparteiobmann in Pernersdorf. Nachdem er, wie berichtet, im Juli das Amt als Bürgermeister zurückgelegt hatte, stand nun auch ein Wechsel an der Spitze der Gemeindepartei an.

Kettler hatte diese Funktion im Juli 2019 übernommen und gab nun einen Rückblick auf diese Zeit. Dabei dankte er seinen Wegbegleitern für die Zusammenarbeit und sprach über einige Projekte, die in seiner Zeit umgesetzt wurden.

Der Bericht des Finanzreferenten fiel positiv aus, der Vorstand wurde entlastet, danach kam es zu den Neuwahlen. Der Ragelsdorfer Christian Jassek wurde einstimmig zum neuen Gemeindeparteiobmann gewählt, seine Stellvertreter sind Bürgermeister Florian Hofmann und Vizebürgermeisterin Daniela Brunner. Norbert Eser wird in gewohnter Weise die Finanzen weiterführen.

Richard Hogl hofft, dass SPÖ bei Gemeinderatswahlen abgestraft werde

Jassek dankte dem scheidenden Team für seine Arbeit und gab einen Ausblick auf anstehende Aktionen, etwa die Sturmplauderei, zu der die Volkspartei am 30. September vor dem Gemeindeamt einlädt. Am neuen Jahreskalender werde ebenfalls fleißig gearbeitet.

Hofmann kam nicht umhin, die aktuelle Situation in Pernersdorf anzusprechen. Er bedauere, dass wegen der Mandatszurücklegung der SPÖ und aller Ersatzkandidaten der Gemeinderat aufgelöst wird und Neuwahlen ausgeschrieben werden. „Für die Gemeinde und die Bürger bedeutet das leider, dass keine Entscheidungen seitens des Gemeinderats getroffen werden können.“

Bezirksparteiobmann Richard Hogl sprach beim Gemeindeparteitag ebenfalls über die aktuelle Lage: „Diese Entscheidung aufgrund der Nichtzustimmung zu einem SPÖ-Vizebürgermeister lässt jede demokratische und politische Haltung vermissen“, meint er. Dieses „miese Spiel der SPÖ-Pernersdorf“ mache eine unnötige Gemeinderatswahl erforderlich. Dies sei auf Arbeitsverweigerung und politische Machtspiele der Sozialdemokratie zurückzuführen. „Das ist inakzeptabel und leicht durchschaubar.“ Hogl hoffe, dass der Wähler das durchschaue und die SPÖ bei der Wahl abstrafe.

Das neue Team der Gemeindepartei Pernersdorf