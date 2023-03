Retzer geben grünes Licht für Millionen-Projekte

Die erste Sitzung des Stadtparlaments in diesem Jahr stand ganz im Zeichen der notwendigen Sanierungsarbeiten im Hotel Althof. Von drei Gaskesseln funktioniert nur noch ein Gerät einwandfrei.

„Die Gasheizung ist über drei Jahrzehnte im Betrieb und wir planen den Bau einer Hackschnitzelheizung“, berichtete ÖVP-Finanzstadtrat Roman Langer, Geschäftsführer der Althof- und der Vinospa-Gesellschaft. Kostenpunkt: 500.000 bis 600.000 Euro. Außerdem gebe es konkrete Überlegungen, das Stadtamt und den Kindergarten an die neue Heizanlage mitanzuschließen. „Ein Anschluss an die EVN-Fernwärme ist leider nicht möglich“, so Langer.

Weitere Sanierungsmaßnahmen beim Hotelkomplex in der geschätzten Höhe von rund 1,5 Millionen Euro seien erforderlich. Außerdem muss die Klosterbrücke erneuert werden. Dieses Vorhaben muss dem Bundesdenkmalamt und der Schutzzonen-Kommission zur Überprüfung vorgelegt werden.

Ein weiteres millionenschweres Vorhaben ist der Umbau des Kindergartens am Rupert-Rockenbauer-Platz. Die Retzer Mandatare beschlossen die Vergabe der Arbeiten an verschiedene Firmen. Die zuständige Stadträtin Claudia Schnabl listete die Fördermittel von Land und Bund auf und bezifferte die Baukosten mit rund 1,4 Millionen Euro. Der entsprechende Beschluss fiel einstimmig.

Verzicht auf Geld für Mandatare „nicht dringlich“

Neo-Stadtamtsdirektor Christoph Kellner nahm übrigens erstmals an der Gemeinderatssitzung teil und wurde in den Baubeirat bestellt. Ein Dringlichkeitsantrag der Fraktion „Wir für Retz“ beinhaltete den Verzicht auf eine rund fünfprozentige Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für Gemeindemandatare. Der Antrag schaffte jedoch nicht die Aufnahme in die Tagesordnung. Außer den drei Antragsstellern der Bürgerliste stimmten alle Gemeinderäte gegen die Dringlichkeit dieses Anliegens.

