„Das gibt eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs! Das ist eine Schande!“ Mit diesen Worten verließ Georg Leeb, Mandatar der Bürgerliste „Team – Gemeinsam für Grabern“, die jüngste Sitzung der Gemeinde. Diese wurde von der Liste selbst einberufen und fand im Turnsaal der Volksschule Mittergrabern statt.

Diskussion um Auftragsvergabe

Das vorherrschende Thema der Sitzung sollte eine Auftragsvergabe an die Firma von Bürgermeister Herbert Leeb sein. Wie berichtet, soll das Gemeindeamt umgebaut werden, es erfolgte eine Ausschreibung für die Planungsarbeiten. Hier bot der Bürgermeister mit seinem Betrieb an und erhielt als Bestbieter den Auftrag. Bereits damals wurde heftig diskutiert, weil der Bürgerliste der eklatante Preisunterschied zu den anderen Angeboten spanisch vorkam. Daraufhin lehnte die Firma des Bürgermeisters den Auftrag für Dienstleistungen für den geplanten Umbau vorerst ab. „Wir wollen damit den Kritikern am Vergabeverfahren die Möglichkeit geben, ihre Einwände zu belegen“, lautet die Begründung.

„Genau das wollten wir in der Gemeinderatssitzung tun“, erklärt Georg Leeb, weshalb die Sitzung einberufen wurde. Denn in der Dezember-Sitzung wurde die Vergabe als Dringlichkeitsantrag eingebracht, die Mandatare hätten sich nicht ausreichend vorbereiten können.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Doch es sollte nicht dazu kommen, dass die Bürgerliste ihre Bedenken äußern konnte: „Die beiden nächsten Punkte sind rein persönliche Angriffe auf den Bürgermeister. Darum beantrage ich, diese im nicht öffentlichen Teil abzuhandeln“, forderte Walter Kommenda, geschäftsführender Gemeinderat der ÖVP. Auch die Abstimmung darüber, ob die Punkte, bei denen die Bürgerliste ihre Kritik vorbringen wollte, in einem nicht öffentlichen Teil behandelt werden sollten, wollte Kommenda ohne Publikum durchziehen. Zunächst widersprach ihm ÖVP-Vizebürgermeisterin Petra Grüneis, beugte sich dann aber doch.

Mit den Stimmen der ÖVP und der SPÖ wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Werner Schall (Team) verließ nach der Abstimmung wütend die Sitzung und kritisierte die fehlende Transparenz.

„Sie haben unsere Punkte abgesetzt!“, ärgert sich Leeb, dass nicht einmal ohne Öffentlichkeit diskutiert wurde. Im letzten, wieder öffentlichen Punkt der Tagesordnung sollte besprochen werden, wie Vergaben künftig transparent über die Bühne gehen können; begleitet vom Land NÖ. „Im Schreiben war kein Antrag formuliert“, sagte Grüneis, darum konnte aus ihrer Sicht über nichts abgestimmt werden. Daraufhin verließen die restlichen Team-Mandatare den Sitzungssaal.

„Es ist verwegen und ungeheuerlich, dass man den Gemeinderat bemüht und dann einfach geht!“, kommentierte Kommenda diesen Abgang.