Hollabrunn bekommt fünf weitere Kindergartengruppen

ÖVP-Bildungsstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly berichtete von Verhandlungen mit dem Land NÖ, im Zuge derer ein dauerhafter Bedarf von fünf weiteren Gruppen – und eine entsprechende personelle Ausstattung – bestätigt worden sei.

Der Hollabrunner Gemeinderat fasste einen einstimmigen Grundsatzbeschluss zur Schaffung einer fünften Kindergartengruppe im bestehenden Haus in der Josef Weisleinstraße (hier wurden 2019 zwei Landeskindergärten mit Platz für je fünf Gruppen eröffnet) sowie zur Neuerrichtung eines viergruppigen Kindergartens im Studentenheim.

SPÖ-Gemeinderat Alexander Eckhardt nahm die Information zum Anlass, bezüglich zukünftiger Pläne nachzuhaken: „Gibt es eine Statistik, wie es ungefähr weitergeht? Reichen zwei Gruppen in Enzersdorf? Wie schaut es mit der Volksschule in Eggendorf aus? Auch in Breitenwaida gibt es schon Gerüchte.“

Es sei dringend notwendig, auch ein entsprechendes kostenloses Angebot für Kinder unter zwei Jahren zu schaffen, warf Grünen-Mandatarin Izabella Auner ein. „Ein Antrag von mir wurde im Ausschuss abgewürgt, doch für die Kleinsten gibt es keine Plätze mehr für September“, berichtete sie. Es dürfe nicht sein, dass die Gemeinde dieses Thema verschläft. „Mehr vordenken, damit wir nicht immer reagieren müssen“, forderte Grünen-Gemeinderat Peter Loy. Und Grünen-Klubobmann Georg Ecker drückte ebenfalls seine Sorge aus, dass Eltern in der Kleinkindbetreuung im September abgewiesen werden müssen.

ÖVP-Liegenschaftsstadtrat Günter Schnötzinger beschloss die Diskussion mit der Ansage, dass die Kinderbetreuung für die nächsten Jahre gesichert sei – und bestätigte, dass in Breitenwaida noch eine Maßnahme zu setzen sei.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.