Wullersdorf beschließt Förderung für Betriebe

Betriebe, die ausbauen und so Arbeitsplätze schaffen, sollen eine Wirtschaftsförderung bekommen. Dazu arbeitete die Gemeinde Wullersdorf ein „gutes Papier“ aus, wie Bürgermeister Richard Hogl (ÖVP) befand.

Gerhard Sklenar (SPÖ) zeigte sich nicht ganz so glücklich über das Ergebnis: „Wir haben lange gefeilscht. Es hätte eine Förderung für Betriebe, die sich bei uns ansiedeln, sein sollen.“ Jetzt werde schon ein Umbau gefördert. Außerdem ärgerte den Roten noch etwas: Als seine Fraktion im Februar einen Dringlichkeitsantrag stellte, Studenten bei der Finanzierung des Semestertickets zu unterstützen, wurde die Dringlichkeit abgelehnt. Als die NÖN nachfragte, argumentierte Hogl, dass Förderungen mit dem Land abgesprochen werden müssen.

Diese Aussage hielt Sklenar dem Gemeindechef in der Sitzung vor. „Ist die Wirtschaftsförderung mit dem Land abgesprochen? Wir halten sie grundsätzlich für eine gute Idee, aber wir wollen uns nicht in Nesseln setzen“, spielte er auf die Erlaubnis des Landes NÖ an. „Eine schriftliche Zusage habe ich nicht“, gestand der Bürgermeister, allerdings gebe es in mehreren Gemeinden eine solche Wirtschaftsförderung. Die Roten stimmten der Förderung, wie ÖVP und FPÖ, zu, allerdings „vorbehaltlich der Genehmigung des Landes“.

Wie sieht die Wirtschafts-Förderung konkret aus? „Wer bis zu 500.000 Euro investiert, bekommt ein Jahr 50 Prozent der Lohnsummensteuer als Förderung“, erklärt der Bürgermeister auf NÖN-Nachfrage. Wer mehr investiert, bekommt eine 100-prozentige Förderung, ebenfalls für ein Jahr. Gewährt wird die Wirtschaftsförderung bereits ab zwei Mitarbeitern, „um auch kleine Betriebe zu fördern“, sagt Hogl.

Ob sich ein Betrieb neu in der Gemeinde ansiedelt oder ein bestehendes Unternehmen erweitert wird, spiele keine Rolle, alle können die Förderung beantragen.

