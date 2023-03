Filialschließung & Glasfaser

Bürgermeister Manfred Nigl brachte nach seiner Begrüßung die anstehende Schließung des Nahversorgers als dringlichen Antrag ein. Das Protokoll der letzten Gemeinderatsitzung wurde vollinhaltlich ohne Änderung vom vollständigen Gemeinderat angenommen.

Im Bericht des Prüfungsausschusses übermittelt Ludwig Eder die Gebarungsprüfung vom 2. Februar und bestätigt, dass keine Beanstandung und Mängel im Rechnungsabschluss festgestellt wurden. Der derzeitige Schuldenstand der Gemeinde beläuft sich auf 3,7 Millionen und resultiert mit etwa 95% durch die notwendige Kanalsanierung.

Beim Punkt Friedhofsgebühren wird beschlossen, dass Bestattungen am Freitag nach Dienstschluss und am Samstag mit einem Zuschlag von 160 bis 300 Euro verrechnet werden.

Bei der ersten Ausbaustufe der Glasfaserverlegung wurde die Lindenallee nicht berücksichtig. Es handelt sich um zwei Anschlüsse für die Schlosserei Prey und die Baufirma Karasek. Beide Firmen hatten sich von Anfang an für den Glasfaseranschluss angemeldet, wären aber erst für eine spätere Ausbaustufe vorgesehen gewesen. Nach Gesprächen der Gemeinde mit den ausführenden Firmen wurde vereinbart, dass die Vorfinanzierung von etwa 25.000 Euro von der Gemeinde übernommen wird und bei der zweiten Ausbaustufe vom Glasfaserbetreiber wieder an die Gemeinde rückbezahlt wird. Dadurch ist eine rasche Versorgung der Betriebe möglich. Im Zuge dessen erfolgt auch die Verlegung zu allen angrenzenden Grundstücken in der Lindenallee. Rosi Karasek meint dazu: „Wir sind wirklich froh, dass nun doch eine Möglichkeit gefunden wurde schnell mit unseren Kunden und Lieferanten kommunizieren zu können!“

Dank der Vorfinanzierung der Gemeinde ist es nun doch möglich die Schlosserei Prey und die Baufirma Karasek an das ultraschnelle Internet anzubieten. Foto: Wolfgang Hanousek

Die Vergabe von Bauarbeiten der Güterwegsanierung Gspöttl - Halblissen wurde ebenfalls einstimmig beschlossen und ergeht an die Firma Drucker zur Lieferung von 1200 Kubikmeter Schüttmaterial und die Einbringarbeiten an die Fa. Hager. Das Volumen beträgt ca. 20.000 Euro und wird mit 50% gefördert.

Ein gravierender Punkt war die beabsichtigte Schließung des einzigen Nahversorgers im Ort. Als ausschlaggebend wurde vom Betreiber Bäckerei Hartner der akute Mitarbeitermangel angeführt. Die Beendigung ist mit Ende März angekündigt. Frau Nora Zaiser, eine ansässige Unterretzbacherin, bekundete Interesse am Lokal. Das Lebensmittelgeschäft soll in etwas verkleinerter Form, aber zusätzlich mit Imbiss und Kaffeeecke belebt werden. Dazu sind seitens der Gemeinde einige Umbauarbeiten notwendig und ein barrierefreier Zugang vorgesehen. Seitens der Bäckerei Hartner wurde zugesagt, dass in den nächsten Wochen bis zur Wiedereröffnung ein eingeschränkter Verkauf mit frischem Gebäck und Grundnahrungsmittel eingerichtet wird.

Der Bürgermeister berichtete vom Fortschritt der Glasfaser- und Kabelverlegung der EVN. Die Aufschließungsarbeiten im neuen Siedlungsgebiet „Im Eislauf“ gehen zügig voran. Im Zuge der notwendigen Arbeiten im Geschäftslokal wurden auch ein Umbau der Heizung und damit der Ausstieg von Öl angedacht. Ebenso die Möglichkeit der Anbringung einer PV-Anlage. Für dieses Ansinnen wurde kurzfristig ein eigener Ausschuss einberufen. Änderungen bei ausgewiesenen Windenergiezonen und den Einschränkungen beim Mitspracherecht der Gemeinde wurden ebenfalls beraten. Dem Wunsch auf eine separate Linksabbiegespur auf der Retzer Spange in Fahrtrichtung Grenze beim alten Bahnhof wurde von der Landesregierung nicht nachgegeben. Als Argumente wurden das vorhandene Überholverbot, sowie das nicht entsprechend hohe Verkehrsaufkommen genannt.

