Josef Bachl ist neuer Vizebürgermeister in Zellerndorf

„Diese Sitzung wurde aus einem sehr traurigen Anlass einberufen und hat nur drei Tagesordnungspunkte“, eröffnete Zellerndorfs Bürgermeister Markus Baier die Gemeinderatssitzung am Montagabend. Sie war nötig, weil die Marktgemeinde einen neuen Vizebürgermeister wählen musste, da der bisherige Vize, Ernst Muck, im Juli verstorben war. In seine Fußstapfen soll Josef Bachl treten.

Die Sitzung begann mit einer Schweigeminute, um des Verstorbenen zu gedenken. Anschießend wurde Franz Waldherr aus Platt als neuer Gemeinderat angelobt. Danach fand die Ergänzungswahl in den Gemeindevorstand auf dem Programm: „Die Wahl hat geheim und mit Stimmzettel zu erfolgen“, informierte der Bürgermeister seine Gemeinderäte. Es gab nur einen Vorschlag der ÖVP Zellerndorf, der lautete auf Gemeinderat Josef Bachl. Von den 19 anwesenden Mandataren (13 ÖVP und sechs SPÖ) entfielen 18 Stimmen auf Bachl und ein Stimmzettel wurde leer eingeworfen.

Als Letztes erfolgte die geheime Wahl eines neuen Vizebürgermeisters. Die ÖVP schlug auch hier den Zellerndorfer Mandatar Bachl vor. Die SPÖ brachte keinen Vorschlag ein. Das Wahlergebnis: 19 Stimmzettel wurden abgegeben. Auf 13 stand der Name Bachl, fünf Stimmzettel entfielen auf SPÖ-Chef Patrick Eber, ein Zettel war leer.

Bachl nahm die Wahl zum Vizebürgermeister an. Der 41-jährige Landwirt freut sich auf die neue Herausforderung. Er lebt mit seiner Ehefrau und zwei Kindern in Zellerndorf und gehört dem Gemeinderat seit 2020 an. Außerdem ist er Obmann des Ortsbauerrates des ÖVP-Bauernbunds.

Der neue Gemeinderat Franz Waldherr (25) ist Winzer und wohnt in Platt, wo er politisch als Obmann des Ortsbauernbunds tätig ist. „Die Besetzung des Platter Ortsvorstehers und der Ausschüsse erfolgt in der nächsten Gemeinderatssitzung“, erklärte Bürgermeister Baier.

