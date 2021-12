Maissauer Gemeinderat diskutierte über FF-Zubau

Mit einem „außerordentlichen Tagesordnungspunkt“ startete die Gemeinderatssitzung in der Vorwoche – Pandemie-bedingt im Feuerwehrhaus. Der neue Geschäftsführer der Maissauer Amethyst Gesellschaft (MAG), Christian Riedel, stellte sich den Mandataren vor.

Er sprach von der für 2022 geplanten Sonderausstellung „10 Jahre Edelsteinhaus“ und „Glänzendes Waldviertel“, von mehr Transparenz bei der Planung von Vorhaben, von der Erhaltung dieses wichtigen Tourismusmagneten und von einer „für alle noch mehr offenen Amethyst Welt“. Zwischen Gemeinde und Amethyst Welt soll künftig eine neue Kommunikationsstruktur herrschen.

Im einstimmig beschlossenen Voranschlag 2022 sind neben Investitionen in die Infrastruktur mehrere außerordentliche Projekte geplant. So sollen das Gottfried-von-Einem-Haus in Oberdürnbach saniert, der Lückenschluss des Radweges zwischen Oberdürnbach und dem Bahnhof in Limberg realisiert und ein Zubau zum Feuerwehrhaus Unterdürnbach errichtet werden.

Erhöhen wird sich, bewirkt durch eine höhere Kopfquote, 2022 die Schulumlage an die Mittelschulgemeinde Ravelsbach: von bisher 75.000 auf 127.000 Euro.

„Feuerwehr braucht Aufenthaltsraum“

Der geplante Zubau zum Feuerwehrhaus und Gemeindezentrum Unterdürnbach sorgte für hitzige Debatten. NEOS-Gemeinderätin Ulrike Vojtisek-Stuntner hinterfragte die Notwendigkeit der FF-Erweiterung. „Da wird der Wohnraum einer Anrainerin massiv abgedunkelt.“ Dem widersprach ÖVP-Bürgermeister Josef Klepp: „Das wurde alles baurechtlich genehmigt. Der Zubau zum Dorfzentrum und Feuerwehrhaus nimmt niemandem das Licht weg. Außerdem braucht die Feuerwehr einen Aufenthaltsraum.“

Doch Vojtisek-Stuntner ließ nicht locker: „Braucht’s so einen Bau in Unterdürnbach? Ist der Zuwachs zur Feuerwehr so groß? Das Interesse der Bürger muss vor dem der Feuerwehr gehen!“ Das veranlasste den sonst eher wortkargen Gemeinderat Franz Hofstötter (ÖVP) zu folgender Stellungnahme: „Die Feuerwehrleute sind doch alle Bürger und vor allem für ihre Mitbürger da. Wir haben in Unterdürnbach eine sehr aktive und junge Wehr, die sollten wir alle unterstützen!“

Bürgermeister Klepp unterbrach schließlich die Diskussion und brachte den Voranschlag 2022 zur Abstimmung: einstimmig! Der Schuldenstand soll von 11,2 auf 10,88 Millionen Euro sinken.