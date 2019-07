Wohin geht die politische Reise und wohin soll sie vor allem für die Bezirkshauptstadt gehen? Das will die Hollabrunner NÖN von den im Gemeinderat vertretenen Fraktionen wissen. Grünen-Mandatar Peter Loy analysierte mit „seinem“ Landtagsabgeordneten Georg Ecker die Situation.

Zur Innenstadt: „Die Lage ist nicht sehr rosig und da ist schon die Politik gefordert, etwas zu unternehmen“, meint Ecker. „Konkret heißt das etwa, Geschäftslokale aufzukaufen und weiterzuvermieten“, ergänzt Loy. Das Schlagwort „Innenstadtbelebung“ könne ohnehin keiner mehr hören. „Wir müssen Aktivitäten setzen. Es gehört viel mehr Grün. Und Wasser.“ „Und Sitzgelegenheiten“, so Ecker.

Die neue Lounge am Hauptplatz sei klasse, sagt Loy. Die Idee der Stadtmanagerin, die Fußgängerzone am Hauptplatz auszudehnen und die obere Reihe der Parkplätze aufzulassen, solle jedoch weiterverfolgt werden. „Wenn man jetzt auf den Wochenmarkt schaut: Da ist zu zwei Drittel Verkehr. Da geht noch mehr Flair. Hollabrunn steht aus meiner Sicht für halbe Lösungen.“

Regionen-Shop kommt gut an

Zu modernen Verkehrslösungen: Die Grünen wünschen sich – neben dem Dauerthema des zweigleisigen Bahnausbaus – ein eCar-Sharingsystem sowie einen City-Bus. „Das können auch E-Busse sein. Hollabrunn ist sehr weitläufig. Wenn eine ältere Frau ohne Führerschein aus Enzersdorf hier am Wochenende Mittagessen will, hat sie keine Chance, eigenständig herzukommen“, betont Ecker. Loy: „Den City-Bus verfolgen wir nach wie vor.“ Das sollte so funktionieren, dass man um ein oder zwei Euro seine Runde drehen kann.

Wie läuft es im Regionen-Shop? „Top! Es gibt einen Zuwachs. Wenn es so weitergeht, steht er für sich selber“, freut sich Loy. Ein Problem sei, dass die Miete im Einser-Haus aliquot verrechnet wird „und oben haben wir einen Festsaal, der nur fünfmal im Jahr verwendet wird. Das ist eine enorme Belastung.“

Zum Klimawandel. „Wir haben so viele Gemeindeobjekte, bei denen sich Photovoltaik-Beteiligungsprojekte anbieten. Energiesparpotenzial sehe ich genauso“, sagt Ecker. „Bei der Fernwärme geht noch ein bisschen was, ansonsten bieten Photovoltaik und Solarthermie noch Möglichkeiten. Ich habe Vizebürgermeister Schneider dazu ein Konzept gegeben. Ich weiß nicht, was er damit macht. Die Idee habe ich bereits mit Bürgermeister Kaltenböck ausgearbeitet“, erläutert Loy und meint: „Wir stecken zum Beispiel in das Sporthallendach alle zwei Jahre immense Reparaturkosten. Die würden mit einem Photovoltaik-Projekt wegfallen.“

Begrünung gefordert

„Wir müssen noch besser werden bei den Erneuerbaren und bei der Klimawandelanpassung. Im Bezirk befinden wir uns im unteren Mittelfeld, dabei sollten wir Vorreiter sein“, ist Ecker unzufrieden. Was wäre möglich? „Begrünung, Begrünung, Begrünung. Das senkt die Temperatur in der Stadt massiv. Wir sollten Dachbegrünungen fördern. Sie sind auch ein wichtiger Puffer bei Starkregen. Für jeden gemeindeeigenen Neubau sollte es Mindestanforderung sein, dass er energieautark, CO -neutral ist.“

Beim neuen Kindergarten sei ein Fernwärme-Anschluss verabsäumt worden, meint Loy. „Stattdessen haben wir eine Wärmepumpe, die in der Energiebilanz unten ist, weil sie Strom braucht. Und es ist meines Wissens auch keine Energieerzeugung angedacht.“

Das sei in heutigen Zeiten unverantwortlich, sagt Ecker. „Und wenn die Gemeinde nicht das Geld dazu hat, gibt es immer noch die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung.“

"Bäche sollten ihren Ursprungslauf erhalten"

Ebenso müsse darauf geachtet werden, das Wasser in der Region zu halten. „Die Bäche sollten ihren Ursprungslauf erhalten, anstatt sie so schnell wie möglich in die Donau laufen zu lassen“, betont Ecker, während Loy weiter darauf drängt, den Erdäpfelverarbeiter Lamb Weston von einer Wasseraufbereitungsanlage zu überzeugen. „Hier werden täglich 1 bis 1,3 Millionen Liter hochwertiges Trinkwasser zum Erdäpfelwaschen verbraucht. Es ist absurd, Wasser so zu vergeuden und dann die Bürger draufzahlen zu lassen.“

Zum Bildungscampus am Messegelände: „Es gibt Pros und Cons. Als größtes Problem sehe ich den Verkehr. Die Siedlungsgebiete sind doch relativ weit weg. Da muss man sich etwas überlegen, sonst ist ein tägliches Chaos vorprogrammiert. Wir schauen, was an Ideen kommt und dann werden wir bewerten“, sagt Ecker. Eine Idee wäre es auch, die Volksschule im Studentenheim zu etablieren, denn, so Loy: „Für das Minus im Studentenheim gibt es immer noch kein Konzept.“

Wunsch für die nahende Gemeinderatswahl? „So viele Stimmen, um einen Stadtrat zu erhalten. Nur als Stadtrat kann man etwas bewirken“, meint Loy.