Termin fixiert: Pernersdorf wählt am 28. Jänner

„Der offizielle Brief ist noch nicht da, aber im Regierungsprotokoll steht, dass wir einen Wahltermin haben“, berichtet Pernersdorfs Bürgermeister Florian Hofmann (ÖVP) im NÖN-Gespräch. Gewählt wird am 28. Jänner 2024. „Es ist noch ganz frisch, die Bescheide sind noch nicht erlassen. Aber der Wahltermin wurde von der Landesregierung beschlossen“, bestätigt das Land NÖ auf NÖN-Nachfrage den Termin.

„Ich bin froh, dass wir jetzt endlich ein Licht am Ende des Tunnels sehen“, berichtet der 24-Jährige. Jetzt werde auf das offizielle Schreiben des Landes gewartet, um diverse Stichtage zu erfahren. „Und dann werden wir überlegen, wie wir das Wahlwerben angehen“, blickt Hofmann in die Zukunft.

Zur Erinnerung: Hofmann wurde im Juli zum Bürgermeister von Pernersdorf gewählt und trat die Nachfolge des zurückgetretenen Hans Kettler an. Der bisherige Vizebürgermeister Norbert Bauer (ÖVP) stellte sein Amt ebenfalls zur Verfügung. Die SPÖ, die den Vizebürgermeisterposten beansprucht hatte, legte daraufhin geschlossen ihre Mandate - Gemeinderäte und Ersatzmänner - zurück. Zu vieles liege in der Gemeinde im Argen, das neue Führungsduo sei zu unerfahren, um dies zu stemmen, lautete die Begründung. Bei einem Mandatsverhältnis von 12:7 für die ÖVP bedeuteten die Rücktritte, dass Neuwahlen unumgänglich waren.

Die NÖ Landesregierung löste in ihrer Sitzung am 26. September den Pernersdorfer Gemeinderat auf und setzte die Neuwahlen für den 28. Jänner an.

Neuwahl in Pernersdorf Jungbürgermeister: „Schade, dass man mir Kompetenz abspricht“