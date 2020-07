Seit vergangenem Freitag lebt in Göllersdorf ein Präsident: Josef Peer, Gemeinderat der Bürgerliste Göllersdorf, wurde in Reichenau an der Rax (Bezirk Neunkirchen) zum Präsidenten der Gemeinschaft der Bürgervertreter Niederösterreichs gewählt.

Peer bezeichnet sich selbst als jemanden, der „kein Amtlreiter“ ist. Seine neuen Aufgaben seien zwar vielfältig, die Mehrarbeit halte sich aber in Grenzen, nur deswegen habe er das Amt übernommen.

Der Hollabrunner Bezirk sei unter den knapp 100 Mitgliedern des Verbands stark vertreten. So ist hier nicht nur die Göllersdorfer Bürgerliste Mitglied, sondern auch das Team – Gemeinsam für Grabern und die Alberndorfer Liste. Mit Hubert Hofstetter aus Schöngrabern als Rechnungsprüfer ist ein weiterer Mandatar aus dem Bezirk im Vorstand vertreten.

Der Göllersdorfer wurde gefragt, ob er bereit sei das Amt zu übernehmen. Der Dachdecker stimmte zu, weil dieser Verband, der 2005 gegründet wurde, ein sehr umfangreiches Schulungsprogramm für die Mandatare anbiete. Das unterscheide den Verband von anderen.

„Die Gemeinschaft der Bürgervertreter ist in Niederösterreich der größte parteiunabhängige Verband“, weiß Peer. Der Vorstand befindet sich derzeit in der Konsolidierungsphase. Das Team will die Mitglieder weiterhin effizient in ihrer Arbeit für die Gemeinden unterstützen. Es ist angedacht, die schon vorhandenen Schulungen zu erweitern und die Vernetzung zu stärken. „Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit und auf den Erfolg aller Teams!“, ist Peer motiviert.