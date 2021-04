Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer, ein Großmeiseldorfer, war zwar in den 1960er-Jahren noch ein Kind, kann sich aber an die damalige Situation der Gemeindezusammenlegungen – die große Umstrukturierung jährt sich heuer zum 50. Mal – trotzdem gut erinnern. Mit ein Grund dafür ist, dass sein Vater Vizebürgermeister und Feuerwehrkommandant war und seinen Sohn häufig zu Treffen und Sitzungen mitgenommen hat: „Wie viele andere Gemeinden auch, wollten die Großmeiseldorfer Bürger sowie deren Bürgermeister und Abgeordneter Leopold Mantler keine Zusammenlegung.“

Jahrelang wurde versucht, eine eigenständige Gemeinde zu bleiben. Erst durch den steigenden Druck des Landes wurde überlegt, welche Ortschaften sich zusammenschließen könnten. Viele Ideen scheiterten, bis es schließlich zu einer Abstimmung zwischen dem Anschluss an Ziersdorf oder Ravelsbach kam. Da gewann Ziersdorf, wenn auch nur knapp. Und so fand am 31. Dezember 1971 die letzte Gemeinderatssitzung in Großmeiseldorf statt. „Bürgermeister von Ziersdorf wurde dann Leopold Mantler“, weiß Fischer, der ihm Jahrzehnte später nachfolgen sollte.

Ebenso wenig beliebt war die Gemeindereform in der Gemeinde Heldenberg. Zwar schlossen sich Ober- und Unterthern bereits 1967 zur Gemeinde Thern zusammen, ein weiterer Anschluss an Großweikersdorf war allerdings nicht gewünscht. „Das gefiel den Bürgern nicht besonders, es hätte auch einen Wechsel des Bezirks bedeutet“, weiß Heldenbergs Altbürgermeister Alfred Wunderer.

Roseldorfer waren gegen Anschluss

Hollabrunn wäre eine weitere Option gewesen, „aber man wollte nicht die 23. Katastralgemeinde werden“. Und so gehören die Therner Gemeinden dem Heldenberg an. Diese Gemeinde wurde 1971 aus Glaubendorf, Großwetzdorf und Kleinwetzdorf kreiert.

Für den Roseldorfer Gemeinderat war vor 50 Jahren klar: Ein Anschluss an Sitzendorf kommt nicht infrage. Trotz der Information, dass die Zusammenlegung erfolgen werde, ob freiwillig oder unter Zwang, wurde unter Bürgermeister Bonaventura Diem 1971 noch einmal eine Volksbefragung abgehalten. 125 Personen nahmen daran teil, 118 stimmten mit „Nein“. Dennoch wurde Roseldorf mit 1. Jänner 1972 eine Katastralgemeinde von Sitzendorf.

Während die Zusammenlegung der Ortschaften Grübern, Eggendorf am Walde und Unterdürnbach reibungslos vonstattenging, waren die Limberger mit der neuen Großgemeinderegelung gar nicht einverstanden. Vor allem deshalb, weil die ehemals selbstständige Gemeinde Limberg von SPÖ-Bürgermeister Franz Ringelhahn geführt wurde.

Die ersten Jahre nach Vereinigung der neun Ortsgemeinden mit der Stadtgemeinde Maissau dienten vor allem der Festigung des Zusammengehörigkeitsgefühls. Ein besonderer Verfechter dieses Gemeinschaftssinns war der neue – und im heurigen Jahr verstorbene – Bürgermeister Walter Naderer. Er war bestrebt, die finanziellen Mittel der Gemeinde in allen Ortschaften so einzusetzen, dass ein möglichst großer Nutzen für alle Bürger erzielt werden konnte.

Oberdürnbach, Wilhelmsdorf und Gumping waren bereits früher durch die Pfarre eng mit Maissau verbunden. Reikersdorf kam 1970 aus wirtschaftlichen und finanziellen Überlegungen zu Maissau. Bis 1971 war Alfons Schmid Bürgermeister der Stadtgemeinde Maissau. Er blieb nach der Zusammenlegung 1972 im Gemeinderat. In seiner Backstube in der Kremserstraße fanden die ersten Sitzungen des neuen Rates statt.

Der zwangsweisen Zusammenlegung von Olbersdorf mit der Marktgemeinde Hohenwarth-Mühlbach ging ein mehrjähriger Prozess voraus. Letzter amtierender Olbersdorfer Bürgermeister war Josef Schmied. Im Gemeinderat saß auch Hans Hahsler. Der aktive Kommunalpolitiker vertrat nach der Gemeindezusammenlegung im Hohenwarth-Mühlbacher Gemeinderat mitunter überaus wortgewaltig die Interessen seiner Olbersdorfer. Er war zudem der erste Ortsvorsteher. „Eine leichte Widerspenstigkeit wird den Olbersdorfern noch heute nachgesagt“, schmunzelt ein Insider im NÖN-Gespräch.