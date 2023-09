Kreative Köpfe werkten im Obermarkersdorfer Pfarrhof

Unter dem Motto „Malen, Basteln, Geselligkeit“ luden die Pfarre und der Dorferneuerungsverein von Obermarkersdorf alle interessierten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen ein, mit verschiedenen Materialien die künstlerische Vielfalt selbst zu erproben.

An drei Nachmittagen wurden die Teilnehmer unter der Anleitung der Künstlerin Frenzi Rigling in die Technik des Aquarellierens eingeführt. „Mir ist dabei ganz wesentlich, die Gemeinsamkeit im Dorf hervorzubringen“, sagt Rigling, deren eigene Werke noch bis November in der Landesgalerie Krems zu sehen sind.

Im Vorjahr wurden mit Rigling anlässlich des Kürbisfestes die Fahnen der Nationen gestaltet. „Da haben wir erst erkannt, wie viele Talente wir in unserem Ort haben“, sind sich die Künstlerin und Helga Bauer von der Pfarre einig. „Die Kinderkreativwoche gibt es seit 20 Jahren“, erzählt Bauer; die Veranstaltung wurde damals von der Künstlerin Anita Windhager initiiert.

Bei den Kreativtagen machen jetzt auch Erwachsene mit. Ziel ist es, Einzel- und Gemeinschaftswerke zu schaffen, die dann im Herbst in einer Ausstellung im Stadtsaal 4.0 der Öffentlichkeit präsentiert werden. „Wir haben jetzt auch wieder ein Dorfgasthaus, und das ist schon mal ein Grund, mit einer Ausstellung von der Dorfgemeinschaft geschaffen zu feiern“, meint Rigling.