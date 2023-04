"Frohsinn" & "Einklang", ein Chorleiter, zwei Konzerte

Schlager, Volkslied, Schlager - dieses unerwartete Repertoire möchte die Chorvereinigung Einklang 1861 Hollabrunn gemeinsam mit dem "Frohsinn" aus Sitzendorf am 15. und 16. April jeweils an ihren Standorten dem Publikum zu Gehör bringen. Die Kombination der zwei Chöre liegt an Leiter Matthias Binder, der seit Kurzem beide Sangesgruppen inhaltlich betreut. Den Auftakt macht das Konzert am 15. April um 19 Uhr in der Pfarrkirche in Sitzendorf.

Das Konzertprogramm „Heimatklang" versucht einen spannenden Spagat. „Trag mi, Wind" von Christian Dreo oder „I liassat Kirschn für di wachsen ohne Kern" von Karl Hodina werden neben „Ein Freund, ein guter Freund" aus dem Film „Die drei von der Tankstelle“ oder „Lady Sunshine und Mr. Moon" aus dem Film "Mariandls Heimkehr" programmiert. Die Chorvereinigung treibt's aber noch bunter.

„Mit ,Rinderwahn' von Max Raabe und ,Mambo' von Herbert Grönemeyer bringen wir Ihnen zwei bekannte deutsche Schlager in anspruchsvollen, aber sehr unterhaltsamen Chorsätzen zu Gehör", macht Chormitglied Robert Kellner neugierig. Damit die heimatliche Mischung auch wirklich rund wird, darf Austropop nicht fehlen. Hubert von Goisern wird mit „Weit, weit weg" und „Heast as net" vertreten sei; „Irgendwann bleib i dann dort" von STS und „I am from Austria" von Reinhard Fendrich komplettieren das bunte Programm.

Trotz der scheinbaren Lässigkeit der Lieder stellt der Chor hohe Ansprüche an sich und sich dem Vergleich mit dem Chor aus Sitzendorf an der Schmida. Wer wissen will, welche Überraschungen der "Frohsinn" für das Konzert in petto hat, der sollte spätestens am Sonntag, 16. April, um 17 Uhr in den Festsaal des Seminars in Hollabrunn gehen. „Vergönnen Sie sich dieses chormusikalische Erlebnis", empfiehlt Robert Kellner, der als Kassier der Chorvereinigung Einklang 1861 Hollabrunn fungiert.

