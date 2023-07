Generationenspielplatz Am alten Hollabrunner ATSV-Platz rollt jetzt der Bagger

Freuen sich, dass der Bau gestartet werden konnte: Petra Jaux, Anton Krammer, Günter Schnötzinger mit Florian, Bürgermeister Alfred Babinsky, der zuständige Stadtrat Josef Keck, Josef Schmid sowie Stadtwerke-Chef Thomas Bauer. Foto: Stadtgemeinde Hollabrunn

J etzt ist es so weit: Am ehemaligen Waldsportplatz entsteht bis zum Ende des Sommers ein Generationenspielplatz. Durch die große zur Verfügung stehende Fläche ist es möglich, den Platz mit Pflanzen so zu strukturieren, dass mehrere Bereiche für unterschiedliche Nutzungen entstehen - das berichtet die Stadtgemeinde.

In der Gemeinderatssitzung Ende Juni wurde die Vergabe für die Errichtung des Spielplatzes einstimmig beschlossen. Die Firma Linsbauer aus Riegersburg wurde mit der Montage von Spiel- und Bewegungsgeräten sowie dem Bau eines Beachvolleyball-Platzes beauftragt. Gesamtkosten: knapp 160.000 Euro. Damit fiel der Startschuss für die Arbeiten am Platz. Der Plan sieht Fitnessgeräte, den erwähnten Beachvolleyball-Platz für die Größeren vor, einen eigenen Kleinkindbereich mit Sand- und Wasserspielen, vielfältige Kletter- und Balanciermöglichkeiten, Schaukeln, ein Spielhaus und einiges mehr vor. Eine Ballspielfläche samt Tor bleibt erhalten, die ehemalige Tribüne wird zu einem wetterfesten Aufenthaltsraum umgestaltet. Zahlreiche Bäume und Sträucher sollen der großen Fläche eine Struktur geben und gleichzeitig für Schatten sorgen. Derzeit werden Grabungsarbeiten durch die Stadtwerke vorgenommen, die bereits Platz für Fundamente und Fallschutz schaffen und Kletterhügel zu erkennen geben. Im August übernimmt der Spielplatzbauer und soll bis zum Ende des Sommers die Arbeiten abschließen. Das Projekt wird von der Privatstiftung Weinviertler Sparkasse und der NÖ Stadterneuerung großzügig unterstützt.