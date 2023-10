Ein neues „Abenteuerland“ für Alt und Jung in Hollabrunn

Die Bevölkerung und auch die Pfadfinder Hollabrunns, die hier am alten Waldsportplatz ihre neue Heimat gefunden haben, danken es der Stadtgemeinde, dass sie bereit war, die zahlreichen Vorschläge, die telefonisch, schriftlich und im Echoraum eingegangen waren, umzusetzen. Bürgermeister Alfred Babinsky betonte, dass es zwar in Hollabrunn zahlreiche Möglichkeiten an Sport- und Freizeitausübung gäbe, dieser Platz jedoch keine Konkurrenz zu den anderen Plätzen darstelle.

Der Stadtchef bedankte sich bei allen Beteiligten, insbesondere bei Arbeitskreisleiter Günter Schnötzinger. Der Platz biete für alle Generationen die Gelegenheit, Ausdauer und soziale Kompetenz zu stärken. Für die Zukunft wären noch die Hügel zu strukturieren, ein Spielhaus, Klettermöglichkeiten und Baumpflanzungen würden das Vorhaben abrunden. Eine Rampe für die Tribüne und weitere Sitzgelegenheiten sollen noch geschaffen werden.

Der stolze Bürgermeister bedankte sich außerdem bei der Privatstiftung der Weinviertler Sparkasse mit ihren Vertretern Wolfgang Traindl und Manfred Breindl, der Stadterneuerung, den Stadtwerken und den Pfadfindern rund um Obfrau Barbara Sturmlechner, die wieder einmal ausdauernde Leistungen mit ihrem Kuchenbuffet erbracht hatten. Mit einem Zitat der Band „Pur“ schloss Babinsky, bevor das Band durchschnitten wurde: „Kommt mit uns ins Abenteuerland … deine Fantasie schenkt dir ein Land …“