FF Groß-Reipersdorf hat ein neues Kommando

Die Feuerwehr Groß-Reipersdorf organisierte ihren zweitägigen Kirtag am örtlichen Sportplatz. Die Tanzband „Amarillos“ sorgte Samstagabend für Stimmung im Festzelt. Nach der sonntägigen Feldmesse, zelebriert von Kanonikus Robert Neumann, trat der frisch gewählte Kommandant Franz Krottendorfer ans Rednerpult und begrüßte die Gäste.

Ein besonderer Gruß galt Bürgermeister Leo Ramharter, Ortsvorsteher Karl Schneider und den Feuerwehroffizieren Wolfgang Engel (Unterabschnitt) und Christian Hochreiner, und weiters einer Abordnung des Kameradschaftsbundes unter Obmann Werner Thürl. Bereits Ende Juni wählten die Kameraden ein neues Kommando. Karina Zimmerl wurde zur Verwalterin bestellt und Roman Geist ist stellvertretender Kommandant.

Krottendorfers Vorgänger, Harald Hofbauer, hat über zwei Jahrzehnte die Wehr erfolgreich geführt. Dafür verliehen ihm seine Kameraden den Titel „Ehrenkommandant“. Auch Claudia Silberbauer, die sieben Jahre lang den Verwaltungsdienst geleitet hat, beendete ihre Tätigkeit.

Der neue FF-Chef sprach weiters über die erfolgreiche Sanierung der Fahrzeughalle: „Es wurden bisher mehr als 500 Stunden an Eigenleistung erbracht. Ein großes Dankeschön geht an die Stadtgemeinde für die finanzielle Unterstützung.“ Abschließend dankte Krottendorfer noch Jugendbetreuerin Eva Hofbauer für die erfolgreiche Arbeit der Feuerwehrjugend.

Urgestein der Groß-Reipersdorfer Wehr wurde geehrt

Pulkaus Stadtchef Leo Ramharter ging in seinen Ausführungen auf den Ausbau des Glasfasernetzes ein, der in Groß-Reipersdorf fast abgeschlossen ist: „Im Pulkauer Stadtsaal wird es am 7. September eine Glasfasermesse von 15 bis 19 Uhr geben, wo es alle Informationen über die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten und Angebote der Dienstanbieter geben wird.“

Nach dieser Ankündigung folgte die Ehrung von Ehrenabschnittsbrandinspektor Christian Hochreiner. „Du bist ein Urgestein der Reipersdorfer Feuerwehr“, weiß Ramharter. Hochreiner war Kommandant-Stellvertreter von 1996 bis 2001 und danach Kommandant. Außerdem war er von 2009 bis 2016 Unterabschnittskommandant und Ausbildner, Bewerter, Sachbearbeiter, Bewerbsleiter und stellvertretender Abschnittskommandant. „Für deine verdienstvolle Tätigkeit hat der Gemeinderat die Verleihung eines Ehrenzeichens beschlossen“, so Ramharter. Nachdem die Auszeichnungen überreicht waren, spielte die Trachtenkapelle Pulkau zum Frühschoppen auf.