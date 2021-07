Der Retzer Genussmarkt war am 10. Juli eine besondere Veranstaltung: Er feierte sein einjähriges Bestehen. Dazu spielte die Stadtkapelle Retz ein Platzkonzert, während die Gäste die Produkte der Standbetreiber genossen. Wahl-Retzer und Initiator Michael Vesely erzählte der NÖN, was den Markt am Hauptplatz so besonders und erfolgreich macht.

„Ich bin extrem zufrieden mit dem Ergebnis nach einem Jahr“, ist Vesely die Freude anzusehen. Er dreht seine Runden um den Platz und begrüßt viele der Produzenten persönlich. „Wir sind eine große Familie geworden. Die Erzeugnisse vieler Händler sind stark miteinander verwoben. Man könnte es fast als radikal regional bezeichnen“, beschreibt er die Zusammenarbeit der Betriebe.

Brot aus der Region. Bier und saisonales Gemüse

„Heute gibt es bei der Retzerei einen Schweinsbraten-Hotdog. Das Brot dazu kommt von BROTocnik, die ebenfalls einen eigenen Stand hier betreiben“, kommt Vesely beim Rundgang ins Schwärmen. Neben warmen Speisen werden die Biere von Zebedäus Bräu angeboten, einer kleinen Brauerei aus Zellerndorf. Ein paar Stände weiter vertreibt „Gutes vom Gutshof“ sein saisonales Gemüse.

„Im Winter dachten wir eigentlich, dass wir eine Pause machen müssen, weil die saisonalen Produkte fehlen“, erzählt Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer, „die Nachfrage hat uns aber eines Besseren belehrt. Wir haben den Stand im Herbst und Winter einfach adaptiert und das hat super funktioniert.“

Markt war eigentlich kleiner geplant

Ursprünglich war der Retzer Markt viel kleiner geplant. Doch die Nachfrage ist über die letzten Monate stetig gestiegen. Wer ausstellen möchte, kann aber nicht einfach so kommen. „Wir lösen alles sehr demokratisch und entscheiden gemeinsam, ob ein neuer Produzent dazukommen kann“, erklärt Vesely. Es werde vor allem darauf geachtet, nicht zu viele gleiche Produkte nebeneinander anzubieten. Deshalb wechseln sich manche Produzenten im Zwei-Wochen-Rhythmus ab.

Wie viel der Genussmarkt für die Stadt bringt, ist nicht nur an den Buchungszahlen der umliegenden Gästebetriebe zu sehen. Auch das Stadtbild hat sich durch den Markt verändert. „Wir waren es irgendwann leid, die Tische und Bänke ständig hin und her zu schleppen. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Standlern die schwarzen Sitzmöbel gestaltet", erzählt Vesely von den neuen Bänken, die seit wenigen Wochen am Hauptplatz stehen.

"Das Konzept funktioniert besser, als gedacht"

Neben der bienenfreundlichen Bepflanzung und den zusätzlichen Sitzgelegenheiten bieten sie Stauraum für das Inventar des Genussmarktes. Bei genauerem Hinsehen, können darin spezielle Rollensysteme erkannt werden, die es ermöglichen, die Biergarnituren einfach und mit wenigen Handgriffen darin zu verstauen.

„Wir könnten glücklicher nicht sein. Das Konzept hat besser funktioniert, als wir es uns gedacht haben", sagt der Initiator stolz. „Einige Betriebe kommen nun jede Woche, weil die Nachfrage einfach so groß ist und die Gäste die Produkte sehr gut annehmen“, bestätigt Daniel Wöhrer. Einer dieser Betriebe ist Gerhard Hegers Genussgreißlerei. Die Lust auf den Fisch des Direktvermarkters ist so groß, dass er nun jede Woche mit größeren Mengen nach Retz kommt. Wer einen seiner berühmten Räucherfische ergattern möchte, muss dennoch schnell sein. Diese sind meist schon vor der Mittagszeit ausverkauft, obwohl der Markt bis 14 Uhr geöffnet ist.

So war der Retzer Hauptplatz auch am vergangenen Samstag prall gefüllt. Sogar auf den Brunnen saßen die Gäste und genossen die Schmankerln. Und es macht nicht den Anschein, als könnte sich an der Beliebtheit des Genussmarktes in den nächsten Wochen und Monaten etwas ändern.