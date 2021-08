16 Betriebe nahmen im Bezirk an der diesjährigen Sommer-Genusstour teil.. „Letztes Jahr hat nur ein Betrieb im Bezirk mitgemacht, und diesmal sind es 16 Betriebe“, freut sich Fritz Schechtner, Obmann der Bauernkammer Hollabrunn. „Wir wollen die Sommergenusstour noch mehr ausbauen, damit noch mehr Betriebe mitmachen. Im Pulkautal sind wir ganz gut bestückt gewesen“, erzählt er.

Mit dabei waren die Imkerei Gruscher (Peigarten), Baumgartner’s Edelbrände (Untermarkersdorf), Edenhof – Garten Eden (Hadres), Weinviertler Weinbergschnecke (Obritz) sowie Gutes aus Obritz, Chili-Sunrise (Seefeld-Kadolz), Veganer Wein Fürnkranz (Obritz) und Honig aus dem Pulkautal (Obritz). Besonders interessant fanden die Gäste die Betriebsführungen, bei denen man direkt vom Produzenten erfahren konnte, wie sein Betrieb funktioniert und worauf Wert gelegt wird.

Auf zu den Weinbergschnecken

Im Weingut Edenhof mit dem Garten Eden wurde den Besuchern von Franz North die Funktion eines Permakulturgartens erklärt und wie man Terra Preta erzeugt. Eine Familie aus Pulkau fand die Führung in der Imkerei Gruscher sehr beeindruckend. Der Wiener Top-Gastronom Andreas Zierl (Beaver Brewing) begeisterte sich für den veganen Wein vom Weingut Fürnkranz.

Eine Top-Location, die von Gästen regelrecht überrannt wurde, war der Betrieb „Weinviertler Weinbergschnecken“ von Jessica Wyschka und Armin Massihi in der alten Kellergasse von Obritz. „Dass so viele kommen, damit haben wir nicht gerechnet!“ Wyschka war sehr erfreut über den Besucheransturm in ihrem Schneckenzuchtgarten. Viele wollten die Delikatessen kosten, wodurch sich sogar kleine Warteschlangen bildeten.