Genussvoll verkosten: Weintour-Wochenende steht vor der Tür

Mit dem Weintour-Band um 25 Euro (inklusive Wein-Einkaufsgutscheinen im Wert von insgesamt 12 Euro) eröffnet sich der Zutritt zum Genuss von über 1.000 Top-Weinen der Region. Der Weinfrühling ist schließlich traditioneller Anlass für die Winzer, ihre neuesten Weine zu präsentieren. Besonders im Vordergrund steht der Weinviertel DAC, ein pfeffriger Grüner Veltliner, der strenge Qualitätskriterien erfüllt. Doch auch so mancher Geheimtipp wird hervorgeholt.

Rund 250 Winzer der Weinstraße Weinviertel - darunter Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann in Roseldorf im Schmidatal - laden ein und freuen sich über persönliche Gespräche und die Beherberger der Weinstraße Weinviertel darauf, Gastgeber sein zu dürfen. In Poysdorf und Röschitz beginnt das Weintour-Wochenende übrigens schon am Freitagabend (22.4.) mit besonderen Eröffnungsfesten.

