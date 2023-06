In Magersdorf steht jetzt ein Nashorn

„Ich möchte Sie zu einer geologischen Zeitreise einladen. Nicht weit entfernt, eigentlich direkt vor der Haustür.“ Mit diesen Worten startete Reinhard Roetzel seinen Vortrag über die Ur-Donau bei Magersdorf. Im Vereinshaus des Sport- und Dorferneuerungsvereins durften viele Interessierte über vergangene Zeiten lernen.

In den 1960er Jahren wurde in der Sandgrube östlich von Magersdorf der Schädel eines Nashorns gefunden, welcher heute im Krahuletz-Museum in Eggenburg ausgestellt ist, wie Roetzel seinem Publikum erklärte. Die Ur-Donau, die sich quer durch das Weinviertel, etwa durch die heutigen Orte Krems und Hollabrunn zog, war somit ein Lebensraum für eine Vielzahl an Pflanzen und Tieren. Neben hornlosen Nashörnern lebten in der Umgebung Elefanten, Großaffen, Antilopen, Säbelzahnkatzen und unzählige andere Tiere.

Ergänzend zum Vortrag fertigte Josef Keck zusammen mit Schülern der HTL Hollabrunn eine lebensgroße Nashornskulptur an, die künftig in der Magersdorfer Kellergasse in der Nähe des Fundorts bewundert werden kann.

Das Thema weckte großes Interesse bei Jung und Alt, was sich durch die vielen Besucher zeigte. Im Anschluss fand bei Speis und Trank ein reger Austausch über neu erlangtes Wissen der Region statt.