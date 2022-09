Rundreise durch Justizanstalten: Weitere 18 Monate Haft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Eine Sightseeing-Tour der ganz eigenen Art macht ein 27-jähriger im tschetschenischen Grosny Geborener mit ungeklärter Staatsangehörigkeit seit einiger Zeit durch Österreichs Justizanstalten. Bisherige Stationen seiner „Reise“ waren unter anderem die Gefängnisse in Sonnberg, in Stein, in der Wiener Josefstadt und in Hirtenberg, wo er aktuell „zu Gast“ ist. Den Eindruck eines unbequemen elffach vorbestraften Zeitgenossen vermittelte der 27-Jährige in jedem Moment der Verhandlung.

Neben den Vorwürfen, er habe am 24. März letzten Jahres ein Loch in die Außenmauer der Anstalt in Sonnberg geschlagen und nach seiner Verlegung in die Josefstadt am 31. März dort randaliert, wog die Verleumdung eines Beamten der Justizanstalt Stein am 8. September letzten Jahres am schwersten. Der 27-Jährige behauptete, ein Justizwachebeamter (27) würde Handys an die Gefangenen verkaufen. Der Kommandant (49) von Stein glaubte zwar nie an diesen Vorwurf, musste diesem aber von Dienst wegen nachgehen.

Die Verleumdung rührte von einer früheren Geschichte zwischen den beiden, die aus der Perspektive des Angeklagten so klang: „Ich hab wegen ihm zwei Jahre bekommen.“ Für etwas Kopfschütteln sorgte der Anklagepunkt betreffend die JA Josefstadt: Dort wurde der 27-Jährige in eine Absonderungszelle verbracht, die als einziges Mobiliar eine Matratze beinhaltet. Diese zerstörte er, das gab er sogar zu, was er vorfand, mochte man im ersten Moment nicht glauben: 20 Kügelchen voll Kokain.

Nach dem Genuss von einigen Kügelchen der Droge händigte er den Beamten den Rest des Fundes aus. Und im Übrigen habe er die Zelle auch nicht verwüstet: „Es gibt dort nichts zum Kaputtmachen.“ Eindringlich auch seine Schilderung von Begegnungen mit Kakerlaken und Mäusen in dieser Zelle.

14,5 Jahre Haft – und noch drei Verhandlungen

Letztendlich wurde er für die schwere Sachbeschädigung in Sonnberg, den unerlaubten Umgang mit Suchtgift in der Josefstadt und die Verleumdung zu weiteren 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, macht gesamt 14,5 Jahre. Aber das war’s noch nicht: „Ich hab noch drei Verhandlungen“, verabschiedete sich der 27-Jährige.

