Zwei Jahre Gefängnis für Bankomat-Sprengung in Hollabrunn

Die Täter waren mit sämtlichen Geldkassetten geflüchtet. Beute: rund 145.000 Euro. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts ergaben, dass die beiden am Vorabend von einem Firmenareal in Waidhofen/Thaya einen Pkw und Kennzeichentafeln gestohlen hatten. Anschließend seien sie nach Hollabrunn gefahren und nach dem Coup nach Tschechien geflüchtet, wo sie das Fahrzeug nördlich von Znaim in Brand steckten.

Die Polizei stellte umfangreiches Beweismaterial sicher und es wurden Europäische Haftbefehle erlassen. Der 40-Jährige befindet sich derzeit in Slowenien wegen ähnlicher Straftaten in Haft und soll nach Österreich ausgeliefert werden. Der Albaner wurde am 14. September dieses Jahres in Barcelona festgenommen und am 30. September nach Österreich ausgeliefert. Er zeigte sich geständig und gab eine weitere Bankomatsprengung Ende Juli 2021 im tschechischen Hevlín zu.

Das alles gab der seit 28 Jahren in Italien lebende Albaner unumwunden zu. „Sì“ war jedenfalls das am meisten gehörte Wort in dieser Verhandlung. Mehr als das, erzählte der 32-jährige gelernte Koch frei von der Leber, dass er in Mailand von 2015 bis 2021 sechs Jahre in Haft saß – wegen eines Drogendelikts, versuchten Diebstahls und eines Verkehrsunfalls, bei dem seine Lebensgefährtin ums Leben kam. Kurios: In Österreich gilt der Mann als unbescholten, die Vorstrafen schienen nirgends auf, wie der dem Schöffensenat vorsitzende Richter Helmut Neumar anmerkte.

„Wie ich immer sag: Im Häfn lernt man keine g’scheiten Leut‘ kennen“

Im Gefängnis freundete sich der Albaner jedenfalls mit seinem späteren rumänischen Komplizen an. „Wie ich immer sag: Im Häfn lernt man keine g’scheiten Leut‘ kennen“, meinte Neumar. Warum er es denn nicht mit ehrlicher Arbeit versuchte? „Man bekommt keine Arbeit, wenn man Vorstrafen hat“, entgegnete der Angeklagte. In Tschechien habe man jedenfalls nachgemacht, was man auf youTube zu Bankomatsprengungen fand. Und es funktionierte. Tatsächliche Beute seien dann 120.000 Euro gewesen. „Der Rest ist verbrannt.“ Der tschechische Quartiergeber habe für seine Hilfe 10.000 Euro erhalten. Der gestohlene Fiat Cinquecento wurde verbrannt, bestätigte der 32-Jährige. „Wie im Film“, kommentierte Neumar.

Der Richter verwies noch einmal auf die umfangreichen, „elendslangen“ Erhebungen und letztlich sei man über Autos, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren, und über den tschechischen Gehilfen auf die beiden Täter gekommen.

„Die Terroristen unter den Einbrechern sind die, die mit Sprengstoff arbeiten.“

Die Staatsanwältin unterstrich in ihren Schlussworten den hohen Sachschaden, den raschen Rückfall und die hohe kriminelle Energie der Täter. Verteidiger Ronald Rödler bat angesichts des vollinhaltlichen, reumütigen und umfassenden Geständnisses und der Ehrlichkeit seines Mandanten um eine milde Strafe. „Ich werde das Urteil akzeptieren“, kündigte der Angeklagte an. Was er dann auch tat. Zwei Jahre Haft lautete schließlich die Entscheidung des Schöffensensats.

Richter Neumar hielt dem 32-Jährigen sein geständiges Auftreten zugute, merkte aber auch an: „Die Terroristen unter den Einbrechern sind die, die mit Sprengstoff arbeiten.“ Und angesichts des Delikts im Nachbarland: „Die Tschechen kratzen schon an der Tür …“

