Vor den Augen der Kinder prügelte und trat 32-Jähriger auf Ex-Gattin in der Wohnung in Pulkau ein: „Ich wollte sie verletzen, aber nicht töten“, beteuert er vor Gericht.

Ex verprügelt: Angeklagter bestreitet Mordversuch .

„Nicht schuldig!“, erklärt der 32-jährige Stefan E. am Landesgericht Korneuburg zum Vorwurf des Mordversuchs an seiner geschiedenen Ehefrau. „Ich wollte sie nur verprügeln, aber nicht töten“, beteuert er.

„Wegen Ihrer Eifersuchtsattacken und zunehmenden Gewaltbereitschaft ließ sich Ihre Frau scheiden und zog mit den beiden Kindern nach Pulkau. Ein halbes Jahr später standen Sie nach einem Telefonat vor ihrer Wohnungstür und versetzten ihr einen Faustfaust und kündigten Ihr an, sie umzubringen“, erinnerte die Staatsanwältin den Angeklagten.

Gefolgt sei eine Gewaltorgie. „Sie würgten sie, packten sie an den Haaren und schleuderten sie mehrmals gegen einen Heizköper, versetzten ihr immer wieder Tritte, wobei sie Arbeitsschuhe mit Stahlkappen trugen, schleuderten ihren Kopf mehrmals gegen den Fußboden und setzten ihr dann noch ein Stanleymesser an den Hals“, beschrieb die Anklägerin die Tat.

„Das bitterliche Flehen und Weinen Ihrer beiden Töchter ließ Sie kalt. Sie hörten nicht auf und prügelten vor den Augen der Kinder auf deren Mutter ein“, sieht sie in dem Gewaltausbruch des Tischlers einen Mordversuch. Dieser habe in seinen ersten Einvernahmen auch zugegeben, dass er seine Ex-Frau verletzen wollte und es sei ihm in diesem Moment egal gewesen, ob sie stirbt.

„Ich war in diesem Moment so außer mir. Sie machte die Tür auf, pflaumte mich wieder an, da habe ich ihr eine gegeben. Einen leichten Faustschlag“, schildert der 32-Jährige und versucht, den Gewaltausbruch abzuschwächen: „Wenn i voll durchzieh‘, sieht’s anders aus.“

„Wenn Sie mit Arbeitsschuhen mit Stahlkappen auf eine 50-Kilo-Frau hintreten, kann es zu schweren, ja tödlichen Verletzungen kommen. Das ist Ihnen schon klar?“, entgegnet der Richter.

Aufgrund der leugnenden Verantwortung des Angeklagten zeichnete sich am Dienstag, bei Redaktionsschluss dieser NÖN-Ausgabe, ein langes Beweisverfahren ab.

