"Am Ende zählen die Momente, in denen wir glücklich sind"

In seinem Kabarettprogramm „Hochtief“ spricht Gery Seidl vom Hochtiefbau oder von den Hochs und Tiefs des Alltags. Doch hoch und tief ist immer nur der Blickwinkel, denn bei allem Laufen zählen am Ende des Lebens nur die Momente, in denen wir glücklich sind, meint der in Höflein an der Donau aufgewachsene Künstler: „So danke ich für mein halbvolles Glas. Prost.“

Beginn der Vorstellung im Konzerthaus ist um 19.30 Uhr. Die Sitzplätze sind ausverkauft, Stehplätze sind noch verfügbar.

https://www.konzerthaus-weinviertel.at

