Richterin genervt: „Sie haben immer die gleiche Ausrede“

Hol- und Bringschuld sind in manchen Fällen durchaus zu verwechseln. Bei Geschäften ist die Lage schon eindeutiger. Nicht für einen 55-jährigen in Deutschland geborenen Österreicher, wie es bei seiner Verhandlung am Landesgericht Korneuburg wegen Veruntreuung und gewerbsmäßigen Betrug den Eindruck machte. Es ging um die Mietraten für eine Kaffeemaschine im Wert von fast 9.000 Euro, Aquaristik-Ausstattung für knapp 3.000 Euro und vergleichsweise läppische 250 Euro, die er sich ausgeborgt haben soll.

Alle drei Geschädigte haben eins gemeinsam: Das ausstehende Geld haben sie bis heute nicht gesehen. Und bei Schulden in der Höhe von 500.000 Euro ist es nicht schwer zu glauben, dass er die Betroffenen über seine Zahlungswilligkeit beziehungsweise -fähigkeit getäuscht habe. Er habe doch niemandem einen Schaden zufügen wollen, gab sich der 55-Jährige zwar sehr aufgeschlossen für die Vorwürfe, aber sich kaum einer Schuld bewusst.

Wenn man halt keine Rechnungen kriegt

Das Problem sei ja gewesen, dass er von der Firma in Haugsdorf, bei der er das Aquarium-Equipment im Zeitraum zwischen 5. November bis 17. Dezember letzten Jahres „erwarb“, nie Rechnungen erhalten hätte. Aber richtig sei, er schulde dem Betreiber der Firma das Geld. Damit begann der 55-Jährige eine rare Kunst vorzuführen, nämlich die, schuldig nicht schuldig zu sein. Der Wille und die Einsicht seien doch immer da gewesen.

Jetzt war es bei der Kaffeemaschinen-Firma allerdings auch so, dass die nie Rechnungen geschickt habe. Nicht ganz so unterhaltsam fand Richterin Astrid Raufer die Einlassungen des Angeklagten, die ihn darauf hinwies, dass er natürlich die monatlichen Rechnungen - per E-Mail - bekommen hätte, wie aus dem Ermittlungsakt hervorgeht, um dann eine Art Gretchenfrage zu stellen: „Was soll sich an einem Mietbetrag ändern?“

Kommunikationsfreudigkeit des Angeklagten hielt sich in Grenzen

Die Kaffeemaschine könne doch - unbenutzt - jederzeit in einem Lager in Hollabrunn abgeholt werden, es habe sich halt bis auf einen Versuch nie wer bei ihm gemeldet. „Sie haben immer die gleiche Ausrede“, so die Richterin, die den 55-Jährigen daran erinnerte, dass er die Krankmeldung für das Fernbleiben eines ersten Verhandlungstermins erst rückwirkend einreichte, und „Sie haben auch auf meine Mails nicht reagiert“.

An der Einsicht scheiterte es nicht beim 55-Jährigen: „Ich hab Bockmist gebaut.“ Ob sich seine Sichtweise mit dem Urteil von einem Jahr bedingter Freiheitsstrafe ändern wird, ist eine andere Frage. Jedenfalls ist jetzt ganz klar, bei wem die Bringschuld liegt. Denn Teil des Urteils war es auch, dass er binnen zwei Wochen die Kaffeemaschine zu retournieren habe, als auch die 2.953,04 Euro an den Aquaristik-Unternehmer zu bezahlen habe. „Ich nehm's an, so wie's ist“, sagte der bisher Unbescholtene.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.