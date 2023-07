Raika Retz-Pulkautal mit „beruhigendem Rückhalt“

Bei der diesjährigen Generalversammlung der Raiffeisenkasse Retz-Pulkautal konnten sowohl Obmann Manfred Marihart als auch die Geschäftsleitung über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 berichten. „Seit über 120 Jahren präsentiert sich die Raiffeisenkasse Retz-Pulkautal als zuverlässiger und starker Partner in der Region“, betonte Marihart, als er unter anderem den Vorstandsdirektor Martin Hauer der Raiffeisen-Landesbank NÖ-Wien als Gastredner, Gerd Bigler vom Raiffeisen-Revisionsverband sowie einige Bürgermeister aus der Region begrüßte und weiter erklärte: „Ich gratuliere dem Vorstand der erfolgreichen Regionalbank und verweise auf die Wichtigkeit von Raiffeisen als finanzieller Nahversorger.“

Dies wurde in der ordentlichen Generalversammlung im Schlossgasthaus Retz in Zahlen und Fakten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Darüber hinaus ging Marihart auf das Engagement von Raiffeisen in der Ukraine und Russland ein und hob hervor, wie wichtig Kundenzentrierung und Nähe zum Kunden – auch in digitaler Form – sind.

Die Geschäftsleiter Günter Pabst und Thomas Kurz präsentierten schließlich einen überaus erfolgreichen Geschäftsbericht. So wurde etwa das Einlagenvolumen um drei Prozent auf 318,4 Millionen Euro gesteigert. Das Wachstum der Ausleihungen lag 2022 sogar im zweistelligen Bereich. Am Ende des Geschäftsjahres lag der Bestand an Ausleihungen bei stolzen 266,3 Millionen Euro.

Bilanzsumme stieg auf 390 Millionen Euro

Im Bereich der Bilanzsumme ergab sich eine Steigerung auf über 390 Millionen Euro. Mit einer Eigenmittelausstattung von 21,5 Prozent liegt man deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Wert von acht Prozent - das sei ein Zeichen für die gute Arbeit der letzten Jahre und ein beruhigender Rückhalt in wirtschaftlich fordernden Zeiten.

Abschließend wurden zwei verdienstvolle Mitarbeiter anlässlich ihrer Pensionierung für ihre langjährige Tätigkeit ausgezeichnet. Ernestine Schechtner und Bürgermeister Johann Glück erhielten beide die Raiffeisen-Gründungsmünze in Bronze.