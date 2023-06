Raiffeisenbank Hollabrunn schraubte Zahlen weiter nach oben

Der Obmann der Raiffeisenbank Hollabrunn, Göllersdorfs Bürgermeister Josef Reinwein, eröffnete die Generalversammlung, der auch Generaldirektor Josef Pröll (Obmann des Raiffeisen-Revisionsverbandes NÖ-Wien) beiwohnte. Er berichtete über die Entwicklungen im Mühlengeschäft und an den Getreidemärkten und unterstrich die zunehmende Bedeutung von Genossenschaften in Krisenzeiten.

Die Geschäftsleiter Johann Schreiber und Walter Pamperl präsentierten ein sehr erfreuliches Ergebnis. Die Einlagen konnten um 5,98 Prozent auf 473 Millionen Euro gesteigert werden; besonders hervorzuheben sei die Erhöhung der Ausleihungen um 12,12 Prozent auf 344 Millionen Euro. Die anrechenbaren Eigenmittel erhöhten sich auf 47,4 Millionen Euro, die Bilanzsumme auf 549 Millionen Euro.

Der Einsatz der ehrenamtlichen Funktionäre und die sehr gute Arbeit der Mitarbeiter wurde seitens der beiden Direktoren hervorgehoben. Josef Pröll überreichte Auszeichnungen an Obmann-Stellvertreterin Margit Zöhrer sowie an verdiente Mitarbeiter anlässlich ihrer runden Dienstjubiläen.

„Überwacht“ vom ehemaligen Mathe-Professor

Pröll traf bei der Veranstaltung übrigens auf seinen ehemaligen Mathe-Professor Otto Schöffl und versicherte: „Mein Mathematiklehrer hat mir alles beigebracht, was ich später in meinen Funktionen brauchte.“ Auch Direktor Pamperl war ein Gymnasialschüler von Schöffl - wie viele andere im Saal. So ergaben sich gute Gespräche bei Wein und mehr, etwa mit Altbürgermeister Erwin Bernreiter.