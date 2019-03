Durch die Arbeit von Herwig Kurz wurde ein vergessenes Kapitel Hollabrunner Geschichte dokumentiert. Anstoß dazu hatte ein kurzfristig freigelegtes Wandgemälde mit der Darstellung von Mitgliedern der Hollabrunner Gruppe „Urschlaraffia“ gegeben, die von 1931 bis 1938 Bestand hatte.

Mit Unterlagen aus dem Stadtarchiv versehen, fand der seit Jahren an den Rollstuhl gefesselte Regierungsrat Kurz in verschiedenen Archiven und mithilfe bestehender Gruppen von Schlaraffen zahlreiche Dokumente über die kurze Geschichte dieser originellen Hollabrunner Vereinigung.

Jeder der Vereine wird als „Reych“ bezeichnet

Hintergrund der Geschichte: 1859 war im damals österreichischen Prag aus einer Stammtischrunde junger Künstler eine Vereinigung neuer Art entstanden, die sich „Schlaraffia“ nannte und bald Verbreitung fand. Das Ziel: eine Gemeinschaft von Männern, „die in der Pflege der Kunst und des Humors unter einem – quasiritterlichen – Zeremonial“ die Freundschaft hochhält. Jeder solcher Vereine wird als „Reych“ bezeichnet, in das man am sogenannten „Uhutag einreyttet“; das Vereinslokal ist die „Burg“ und alle „Reyche“ sind unter dem Dachverband „Allschlaraffia“ zusammengefasst.

Die Gründungsbewilligung für die Colonie Nr. 24 erfolgte am 1. Oktober 1931 und mit dem Anwachsen der Mitgliederzahl erfolgte 1933 die Erhebung zum Reych Nr. 24 „An der Göller“. Die Burg war in einem Nebenraum des Hotels Post, wo sich die „Sassen“, Hollabrunner Honoratioren jener Jahre, jeden Donnerstagabend trafen.

Die künstlerische Ausgestaltung der Burg lag in den Händen der Mitglieder Dr. Herbert Seiberl und Leopold Forstner. Der bekannte Jugendstilkünstler Forstner unterrichtete zu dieser Zeit am Hollabrunner Gymnasium. Von ihm stammen etliche Kunstwerke in der Stadt. Das von ihm gestaltete Wandbild mit den Porträts der sieben Schlaraffen befand sich an der nördlichen Wand des Hotels Post und wurde durch den Abriss der ehemaligen Postgarage vorübergehend sichtbar.

Dank der peniblen Arbeit von Herwig Kurz wurde die kurze Geschichte dieser „Sunnburg an der Göller“ nun dokumentiert, die schließlich, wie alle „Schlaraffen-Reyche“, 1938 von der NSDAP aufgelöst wurde. Die Einziehung des geringfügigen Vermögens ist mit deutscher Gründlichkeit dokumentiert.