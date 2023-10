Schade: Retzer besuchen ihr Fahrradmuseum nicht

Der langjährige Museumsleiter Fritz Hurtl sammelt seit mehr als vier Jahrzehnten historische Fahrräder. Im Dezember 1998 hat er den Verein „s'Fahrradl im Schloss“ gegründet. Die Räumlichkeiten am Schlossplatz 5 mit einer Größe von 240 Quadratmetern haben Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer renoviert und das Museum eingerichtet. Eröffnet wurde es im September 1999. Damals bestand die Sammlung aus rund 60 historischen Fahrrädern. 2015 wurde die Ausstellungsfläche um 120 Quadratmeter vergrößert und aktuell sind an die 280 Objekte zu besichtigen.

Leider war Bürgermeister Stefan Lang beim Tag der offenen Tür der erste Retzer Besucher. Bis jetzt im Oktober hat auch keine einzige Retzer Schulklasse beim Museum vorbeigeschaut, ,,dafür aber auswärtige Schulen und viele Touristen“, schildert der rührige Fahrradexperte Hurtl beim Rundgang durch die Schauräume. Es gibt viele Fahrradteile, Glocken, Lampen, Werkzeugtaschen, Werkzeug und anderes Fahrradzubehör zu sehen. Ausgestellt sind außerdem Fahrradbilder, Werbeplakate, Kindersitze und Gepäckträger. „Ein Modell von einem dampfbetriebenen Dreirad, die Kopie von der Originalzeichnung davon und die Geschichte über den Erfinder Professor Ludwig Czischek-Christen befinden sich ebenso im Museum wie verschiedene Pokale und Medaillen von Wettfahrten“, erzählt Hurtl.

Im Fahrradmuseum ist die Fahrradgeschichte von ihren Anfängen an zu erleben. Es beginnt mit zwei Laufrädern, die um 1820 erbaut wurden: ein Laufrad von Familie Burg aus Wien und ein Hobby-Horse von Familie Johnson aus London. Einen Ehrenplatz hat das Original-Waffenrad von Krimiautor Alfred Komarek. Dieses dem Museum gespendete Steyr-Fahrrad kam in der Filmreihe „Simon Polt“ zum Einsatz. Schauspieler Erwin Steinhauer radelte als Gendarmerieinspektor in den Krimis durch die Pulkautaler Kellergasse.

Der Röschitzer Museumsbetreiber Emmerich Grath gratulierte seinen Retzer Kollegen zu dieser imposanten Schau an Fahrrädern. Bürgermeister Lang schloss sich den Glückwünschen an.

Geöffnet hat das Museum von Mai bis Oktober täglich von 14 bis 17 Uhr; gegen Voranmeldung ist ein Besuch jederzeit möglich.